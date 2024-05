MotoGP | Umori opposti in VR46: Diggia cerca conferme, Bezzecchi il riscatto

Sarà un due giugno tricolore al Mugello per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team in pista, proprio domenica sul circuito toscano, per il GP d’Italia. Un’atmosfera magica e tanti tifosi attendono Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi per lottare nel gruppo dei primissimi davanti al pubblico di casa.



Di Giannantonio, reduce dalla prima Top 5 con la squadra e tra i protagonisti del Pre Event Ufficiale della gara, è tra i piloti più costanti del Campionato – sempre nei dieci nei GP della domenica ed attualmente nono nella generale con 62 punti – e pronto a dire la sua su un tracciato che ama e che ben può adattarsi al suo stile di guida (pole position qui nel 2022 ndr).

"Se penso al Mugello ho sempre gli occhi a cuoricino: è una pista fantastica e l’atmosfera dei tifosi è magica, sia quelli sugli spalti che quelli che animano le colline intorno al circuito durante tutti e tre i giorni. Spero ci sia tanta gente, tanto giallo, ci serve tutto il loro supporto. Siamo vicini, arriviamo dalla prima Top 5 con la squadra, siamo costanti e questo è un aspetto importantissimo. Ho voglia di fare bene, non ci manca molto per lottare lì davanti", ha detto Diggia.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Chiamato a voltare pagina dopo un weekend davvero complicato in Catalogna, Bezzecchi che qui l’anno scorso ha centrato il secondo posto nella Sprint. Decimo in classifica (42 punti ndr), è al lavoro per ritrovare le sensazioni positive alla guida della Ducati Desmosedici GP e tornare nel gruppo di testa.

"Sono sempre felice di correre al Mugello, un posto davvero speciale. La pista è sicuramente una delle mie preferite, forse la mia preferita in assoluto, alcune sequenze di curve sono tra le più spettacolari dell’intero calendario. Poi c’è l’atmosfera: l’aria di casa, il tifo e tutti gli appassionati che animano le colline intorno al circuito per i tre giorni di gara. Arriviamo da un GP non facile, continueremo a lavorare sugli aspetti che ci hanno un po’ messo in crisi a Barcellona, non molliamo e speriamo di fare un gran weekend proprio davanti al nostro pubblico. Avrò anche un casco speciale, è bellissimo e non vedo l’ora di farvelo vedere sabato", ha aggiunto il riminese.