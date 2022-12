MotoGP | Ultimo test per Honda e KTM sotto la pioggia di Jerez

Carica lettore audio

Pioggia e forti raffiche di vento hanno accolto martedì i piloti che hanno preso parte all'ultimo test MotoGP del 2022 a Jerez, con i collaudatori di Honda, il marchio che ha affittato la pista, KTM ed un nutrito gruppo di piloti del Mondiale Superbike, tra cui il turco Toprak Razgatlioglu e l'australiano Remy Gardner, che farà il suo debutto nel campionato delle derivate di serie nel 2023.

Nonostante il tempo inclemente, la maggior parte dei piloti ha approfittato di qualche momento di tregua per scendere in pista e girare sull'asfalto bagnato di Jerez, in una sessione di prove che si è svolta a porte chiuse per espressa volontà di Honda, per cui non verranno rilasciate informazioni o tempi.

Quello che si sa finora è che i collaudatori KTM, Dani Pedrosa e Mika Kallio, sono scesi in pista e hanno completato gran parte del programma previsto per il primo giorno con la RC16 2023, con molte nuove parti e modifiche.

Il test team austriaco era già stato a Jerez dal 19 al 21 novembre con i piloti di tutte e tre le categorie, per un test che era già stato condizionato dalla pioggia. All'inizio di quella settimana, martedì e mercoledì, Michele Pirro e Lorenzo Savadori avevano effettuato dei test a Jerez con la Ducati GP23 e l'Aprilia RS-GP 2023.

Una delle novità nel garage del test team KTM è la presenza del tecnico spagnolo Esteban García, ex ingegnere di pista di Maverick Viñales alla Yamaha, che assume il ruolo di capo tecnico al fianco di Pedrosa, mentre David Gutiérrez rimane nella stessa posizione lavorando al fianco di Mika Kallio.

Per la Honda questo ultimo test dell'anno con Bradl è di fondamentale importanza per provare alcune nuove parti prima che gli ingegneri di Tokyo diano gli ultimi ritocchi alla RC213V 2023, un prototipo chiave per la Casa giapponese dopo il fiasco della stagione 2022, nella quale non è riuscita ad ottenere nemmeno una vittoria.

Oltre al test team MotoGP, Honda ha portato il team SBK a Jerez, con Iker Lecuona e Xavi Vierge, che si uniscono al team Yamaha factory, con Toprak ed Andrea Locatelli, e alla Yamaha GRT, in cui militano il due volte iridato Supersport Dominique Aegerter ed il campione del mondo Moto2 2021 Gardner, che dopo una sola stagione in MotoGP con la KTM Tech3, affronterà l'avventura nel Mondiale Superbike nella prossima stagione.