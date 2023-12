MotoGP | Ufficiale: Trackhouse Racing nuovo team satellite Aprilia dal 2024

Dopo la conclusione della stagione 2023 del MotoGP, Dorna Sports ha annunciato che non permetterà alla RNF di continuare a partecipare al Mondiale della classe regina a partire dal 2024. In un comunicato congiunto con FIM ed IRTA ha evidenziato come motivo "le ripetute infrazioni e violazioni dell'accordo di partecipazione che hanno colpito l'immagine pubblica della MotoGP".

Il motivo è legato al fatto che l'azionista di maggioranza della RNF Racing e title sponsor, CryptoDATA, non ha pagato quanto dovuto per la sponsorizzazione del Gran Premio d'Austria, mentre numerosi fornitori del team avevano debiti insoluti.

Motorsport.com ha anticipato il 28 novembre, il giorno stesso del comunicato della Dorna, che gli slot in griglia che erano occupati dalla RNF Racing sarebbero stati rilevati dalla Trackhouse Racing.

La Trackhouse Racing, che è di proprietà di Justin Marks e del cantante Pitbull, corre nella NASCAR, nella quale ha fin qui ottenuto cinque vittorie nella Cup, la categoria principale.

Il team aveva già visitato il paddock della MotoGP all'inizio di quest'anno per sondare la possibilità di unirsi alla griglia di partenza; inizialmente aveva previsto di farlo nel 2025, ritenendo di doversi espandere fuori dall'America.

Tuttavia, la situazione di CryptoDATA, che ha reso insostenibile la posizione di RNF, ha spinto Trackhouse ad accelerare il suo ingresso nella MotoGP.

Dopo aver annunciato ufficialmente i suoi piani martedì, quando è stata mostrata anche una livrea a stelle e strisce davvero aggressiva, Trackhouse rileverà essenzialmente la vecchia squadra di RNF ed il suo staff, mentre Miguel Oliveira e Raul Fernandez - che sono sotto contratto con Aprilia - rimarranno come piloti anche nel 2024.

"Questo è un momento monumentale per Trackhouse Entertainment Group", ha dichiarato il 42enne Marks. "L'etica di Trackhouse è stata fin dal primo giorno quella di impegnarsi a fondo, di avere una visione e di mettere in campo l'entusiasmo e la passione necessari per costruire una delle società di intrattenimento motoristico più valide al mondo. Il nostro ingresso nel Campionato del Mondo di MotoGP è un altro passo avanti nell'attuazione di questa visione".

Motorsport.com ha già appreso a Valencia che Trackhouse stringerà legami più stretti con Aprilia rispetto alla RNF, con la Casa italiana che potrebbe fornire una terza moto di serie ad uno dei piloti della struttura satellite. Tuttavia, dati i tempi stretti per mettere insieme tutto il necessario per costruire un terzo prototipo RS-GP 2024, non sarà un compito da poco.

Il coinvolgimento di Trackhouse nella MotoGP coincide con l'assunzione di influenze americane da parte della serie, dopo che l'ex dirigente NBA Dan Rossomondo è stato nominato direttore commerciale della Dorna.

L'America ha anche una ricca storia nella MotoGP, con i titoli mondiali di Kenny Roberts Sr dal 1978 al 1980 che hanno gettato le basi per un periodo dominante negli anni '80 e nei primi anni '90 con piloti del calibro di Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey e Kevin Schwantz a dominare la scena.

L'ultimo campione del mondo americano risale al 2006, quando l'indimenticato Nicky Hayden vinse il titolo, mentre non c'è più un pilota statunitense a tempo pieno dall'ultima stagione proprio di "Kentucky Kid", nel 2015. L'ex campione del mondo della Superbike Ben Spies rimane l'ultimo pilota americano ad aver vinto una gara di MotoGP, ad Assen nel 2011.