MotoGP | Ufficiale: Trackhouse ha annunciato il rinnovo di Raul Fernandez

Tanto tuonò che piovve. Il team Trackhouse ha annunciato stamattina la cosa più ovvia e giusta, ovverosia il rinnovo di contratto di Raul Fernandez.

Il pilota spagnolo continuerà a correre con il team satellite di Aprilia per le prossime due stagioni, diventando dunque il punto fermo della squadra oggi diretta da Davide Brivio, ma che dal 2027 passerà di mano a Francesco Guidotti.

Fernandez ha siglato un rinnovo di contratto che durerà altre due stagioni. Questo significa che andrà in scadenza al termine del 2028.

Il comunicato ufficiale del team Trackhouse con cui ha annunciato il rinnovo di contratto di Raul recita così.

"Il SuperFile Trackhouse MotoGP Team, parte del Trackhouse Entertainment Group, è lieto di confermare il rinnovo dell'accordo con il proprio pilota Raul Fernandez per le stagioni 2027 e 2028 del Campionato del Mondo MotoGP".

"Fernandez è entrato a far parte del progetto Trackhouse MotoGP Team fin dal suo esordio, alla vigilia della stagione 2024, ed è stato uno dei protagonisti del percorso della squadra nel corso delle sue prime tre stagioni. In questo periodo ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del team, conquistando podi nelle Sprint Race nel 2025 a Mandalika e Phillip Island, prima di ottenere in Australia la sua prima vittoria in un Gran Premio, nonché il primo successo nella storia del Team".

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Foto di: Alexander Trienitz

"Dopo aver chiuso in grande stile la stagione 2025 con un secondo posto nell'ultimo Gran Premio dell'anno a Valencia, Fernandez è già salito sul podio tre volte nei Gran Premi del 2026 e altre tre volte nelle Sprint Race, conquistando anche le vittorie in Italia e nei Paesi Bassi".

"Il rinnovo con la squadra americana per altre due stagioni garantirà a Fernandez e a Trackhouse l'opportunità di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia nella nuova era del Campionato del Mondo MotoGP".

Justin Marks, proprietario del team Trackhouse di MotoGP, ha così commentato il rinnovo di contratto di Raul Fernandez: "Noi di Trackhouse siamo entusiasti di annunciare che Raul Fernandez resterà con il team per le prossime due stagioni".

"Fin dall'inizio di questa avventura, Raul ha dimostrato un impegno totale nei confronti della nostra missione e dei nostri obiettivi. È cresciuto come pilota, sia in sella sia nella preparazione, nell'approccio al lavoro e nella maturità".

"Siamo convinti che questo team e queste moto abbiano tutte le carte in regola per lottare con continuità per il titolo negli anni a venire e crediamo che Raul possa aiutarci a raggiungere traguardi ancora più prestigiosi in questo sport".

Ora Trackhouse dovrà annunciare il nome del secondo pilota, ovvero colui che andrà a prendere il posto di Ai Ogura. Il giapponese, infatti, è già stato annunciato dal team ufficiale Yamaha per le prossime due stagioni e il candidato che sembra avere le maggiori possibilità di prendere il suo posto nel team statunitense sembra essere Enea Bastianini, in uscita da KTM Tech3.