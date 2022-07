MotoGP | Ufficiale: Rins firma col team LCR per il 2023

Carica lettore audio

Dopo numerose indiscrezioni adesso è arrivata l’ufficialità. Alex Rins si è legato al team LCR per i prossimi due anni dopo l’addio della Suzuki alla MotoGP al termine della stagione 2022.

Lo spagnolo, così come il compagno di squadra ed ex campione del mondo Joan Mir, si è trovato senza una moto per il 2023 quando la Suzuki, a sorpresa, ha annunciato l’interruzione del programma in MotoGP cogliendo di sorpresa anche la stessa Dorna.

Rins è stata affiancato a diversi team nelle ultime settimane, tra cui Gresini ed Aprilia. Alla fine lo spagnolo si è trovato a scegliere tra avere a disposizione una Ducati del team Gresini con le specifiche del 2022 o una Honda factory gestita dal team di Cecchinello.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quest’ultima opzione è stata quella preferita da Rins ed oggi è arrivata l’ufficialità del’accordo.

“Sono lieto che Alex Rins sia un pilota LCR Honda Castrol nel 2023", ha dichiarato un soddisfatto Lucio Cecchinello. “Abbiamo appena finalizzato il contratto con le tre parti coinvolte e siamo lieti di annunciarlo. Rins ha molta esperienza, è veloce ed è salito regolarmente sul podio. Con la sua esperienza e conoscenza, può aiutare i tecnici nello sviluppo. Dobbiamo migliorare il nostro pacchetto in modo da poter lottare di nuovo per i podi in futuro".

Il team LCR deve ora nominare il compagno di squadra di Álex Rins, e l'unico indizio disponibile è la nazionalità del pilota. Questo sarà probabilmente giapponese a causa della presenza dello sponsor Idemetsu.

Takaaki Nakagami potrebbe essere confermato, ma ad Assen Lucio Cecchinello ha ammesso come si stia valutando anche l’ingaggio di Ai Ogura.

" La Honda pensa che sia giunto il momento di cambiare, di portare in MotoGP il giovane Ogura, ma la decisione non è ancora presa al 100% ", ha detto Cecchinello a Canal+ .

Rins avrà così a disposizione gli stessi materiali di cui potranno disporre sia Marc Marquez che il suo attuale compagno di squadra in Suzuki Joan Mir. Il campione del mondo 2020 non è ancora stato annunciato dalla Casa giapponese, ma tutto lascia presagire che sia solo questione di tempo prima.

Alex Rins, invece, ha preso il posto di Alex Marquez nel team LCR. Il fratello di Marc abbandonerà la Honda per salire in sella alla Ducati del team Gresini e dividere il box con Fabio Di Giannantonio.