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MotoGP | Ufficiale: Qatar rinviato a novembre, cambiano data anche Portimão e Valencia

La crisi geopolitica in Medio Oriente ha costretto ad una revisione del calendario: Lusail trova posto nel weekend del 6-8 novembre, il Portogallo si disputerà il 20-22 novembre e Valencia sarà ancora gran finale, ma il 27-29 novembre.

Francesco Corghi
Pubblicato:
La partenza del GP del Qatar

La partenza del GP del Qatar

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La MotoGP ha ufficializzato lo spostamento del GP del Qatar, inizialmente previsto per il fine settimana del 17-19 aprile, rivedendo anche altre date del calendario 2026 per poter consentire lo svolgimento della gara di Lusail.

La guerra in Medio Oriente sta creando diverse problemi alle serie che avrebbero dovuto disputare i rispettivi eventi, con il FIA WEC che ha posticipato a ottobre la 1812km del Qatar e la F1 costretta a cancellare i GP di Bahrain e Arabia Saudita.

Come anticipato nei giorni scorsi, la FIM e il promotore del Qatar erano in trattativa da tempo per cercare una nuova collocazione nella lista degli appuntamenti di quest'anno e con un grande lavoro e collaborazione da parte di tutti gli addetti ai lavori, è stato scelto il weekend del 6-8 novembre.

Questo grazie anche a Portimão che ha acconsentito di spostare il GP del Portogallo al 20-22 novembre, e a Valencia, che ospiterà il gran finale la settimana seguente, il 27-29 novembre, mentre il resto del calendario rimane invariato.

"Questa decisione è stata presa con grande attenzione e in piena collaborazione con i nostri collaboratori in Qatar e in tutto il paddock. La nostra priorità è sempre la sicurezza e il benessere di tutte le persone coinvolte nella MotoGP, oltre a garantire che ogni Gran Premio si svolga secondo i più alti standard possibili di sicurezza", ha commentato Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato della MotoGP.

"Riconosciamo inoltre l’importanza di fornire chiarezza ai nostri tifosi il prima possibile e ai possessori di biglietti sarà data la possibilità di utilizzare i propri biglietti all’evento successivo. Vorrei anche ringraziare i nostri colleghi a Portimão e Valencia per la loro collaborazione e flessibilità nell’aiutarci a garantire una transizione fluida al calendario rivisto. Siamo fiduciosi che il programma aggiornato ci consentirà di preservare la qualità del campionato, offrendo al contempo ai tifosi una stagione di gare eccezionale".

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente della Federazione QMMF del Qatar e del tracciato di Lusail, aggiunge: "Rispettiamo e sosteniamo la decisione di rinviare il GP del Qatar. Ringraziamo sinceramente i nostri tifosi, i team e i partner per la loro comprensione e il loro continuo sostegno, e non vediamo l’ora di dare nuovamente il benvenuto a tutti a Lusail".

Jorge Viegas, Presidente della FIM, chiosa: “La FIM sostiene pienamente la decisione di riprogrammare il GP del Qatar. Considerando l’attuale situazione geopolitica, la salvaguardia dei nostri piloti, team, commissari e tifosi deve sempre venire prima di tutto. Siamo fiduciosi che il calendario aggiornato garantisca che l’evento in Qatar possa svolgersi nelle condizioni più sicure e professionali possibili".

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