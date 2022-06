MotoGP | Ufficiale: Miller con KTM nel 2023

Carica lettore audio

La notizia era nell'aria ormai da molto tempo, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: nel 2023 Jack Miller sarà un pilota KTM. L'australiano lascerà così la Ducati al termine di questa stagione per abbracciare il progetto della Casa austriaca, che lo schiera sulla moto ufficiale a fianco del confermato Brad Binder.

In questo modo, Jack Miller prenderà il posto di Miguel Oliveira, a cui è stata offerta la sella nel team Tech 3. I movimenti di mercato sono ancora nel vivo, ma pian piano iniziano ad arrivare le conferme e l'australiano, che già era stato legato a KTM con alcuni colloqui nel 2019, salirà sulla RC16 dal 2023.

Francesco Guidotti, Team Manager KTM, afferma: "Avere Jack al fianco di Brad nel nostro team significa avere un'altra forte risorsa. Lo conosco bene, so come gli piace lavorare e cosa può portare al box. Credo che il suo carattere e il modo in cui guiderà e spingerà la nostra KTM RC16 ci aiuterà molto in questa fase del nostro progetto. Come Brad, Jack è un pilota puro: troverà i limiti e il massimo di ogni condizione e di ogni pacchetto e continuerà a "darci dentro" per ottenere il risultato e questa è una qualità piuttosto rara. Le prossime due stagioni saranno entusiasmanti".

Gli fa eco Pit Beirer, direttore motorsport KTM: "Naturalmente conosciamo Jack da quando ha fatto il boom con Aki e il nostro programma Moto3 ed è un grande piacere portare un pilota delle sue capacità nella nostra struttura MotoGP. Ci ha lasciato un'impressione positiva e siamo rimasti in contatto. L'approccio e l'attitudine alle corse di Jack sono molto simili ai nostri. Sono molto orgoglioso che torni nuovamente in Red Bull KTM e sarà una grande aggiunta alla nostra missione".

Con l'annuncio di Miller, i tasselli del mercato iniziano a comporsi e pian piano la griglia di partenza del 2023 si fa sempre più delineata. Proprio nel team Tech 3 infatti dovrebbe arrivare Pol Espargaro, prossimo a lasciare Honda per fare spazio a Joan Mir. Ma questa non sarebbe l'unica novità, pertanto le prossime settimane saranno cruciali in vista del prossimo anno.

Queste invece le parole di Gigi Dall'Igna e di Jack Miller dopo l'annuncio del passaggio dell'australiano dalla Ducati alla KTM al termine di questa stagione.

“Insieme a Jack abbiamo trascorso cinque bellissime stagioni, durante le quali abbiamo raggiunto traguardi davvero significativi per noi, come i due titoli costruttori ottenuti nel 2020 e nel 2021 e il titolo squadre dello scorso anno, senza dimenticare i numerosi podi e le due bellissime vittorie di Jerez e Le Mans. Miller è un pilota di grande talento, che ha saputo interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, ma soprattutto è una persona corretta e leale, sul cui massimo impegno abbiamo sempre potuto contare. Desidero quindi ringraziarlo a nome di Ducati, del Ducati Lenovo Team, e di tutti i nostri partner per questi cinque anni trascorsi insieme e fargli i migliori auguri per il suo prossimo futuro!”.

“Sono stati cinque anni davvero importanti per me: insieme a Ducati ho ottenuto diversi podi, tra cui due vittorie che non dimenticherò mai", ha dichiarato Miller. "Oltre ai due titoli costruttori e al titolo squadre, lo scorso anno ho chiuso quarto nel mondiale ed è stato il mio miglior risultato di sempre in MotoGP. Insieme al Pramac Racing Team e al Ducati Lenovo Team sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile. Ringrazio tutta Ducati Corse, il mio team, Gigi, Paolo, Davide e tutte le persone che hanno lavorato insieme a me in queste cinque stagioni insieme”.