MotoGP | Ufficiale: la stagione 2025 partirà dalla Thailandia il 2 marzo

Come una caccia al tesoro, il calendario 2025 della MotoGP si sta svelando fornendo indizi pian piano. In attesa che venga reso noto quello completo (non dovrebbe mancare molto), Dorna e la FIM hanno ufficializzato l’appuntamento di apertura della prossima stagione: niente più Qatar, si parte dalla Thailandia. Il Mondiale approderà a Buriram nel weekend del 2 marzo, aprendo così il campionato all’inizio del mese.

Di fatto, l’azione comincerà a fine febbraio con le prime libere, ma si tratterà di comodità per via dei test invernali. Sono state annunciate, infatti, anche le date delle prove pre-stagionali: oltre alla consueta giornata a Valencia dopo la fine del campionato 2024, la MotoGP volerà a Sepang come sempre dal … al … febbraio. Successivamente, si andrà proprio a Buriram, dove dal … al … febbraio si terranno gli ultimi test, che precederanno l’inizio della stagione.

Oltre al Gran Premio di Thailandia, sono già state ufficializzate altre date del calendario, che pian piano inizia a prendere forma. Il Gran Premio di Gran Bretagna si terrà il 25 maggio, in anticipo rispetto alla consueta collocazione in calendario. Inoltre, questa settimana è stata resa nota anche la data del Gran Premio d’Austria, che sarà il 17 agosto. Infine, anche se manca ancora l’ufficialità, l’organizzatore del Gran Premio di Francia ha dichiarato che l’appuntamento di Le Mans avrà luogo nel weekend dell’11 maggio.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sono ancora da rivelare tutte le altre date del calendario, ma l’ipotesi è che, subito dopo la Thailandia, si possa correre su un’altra pista asiatica. Da lì, tutto pronto per volare negli Stati Uniti, dove tutto lascia pensare che si corra l’ultimo weekend di marzo. Restano ancora altri interrogativi: l’India ha raggiunto un accordo che prevede lo svolgimento di un gran premio fino al 2026, ma l’incertezza su questa tappa è enorme, così come lo è quella in Argentina. Alcune voci ipotizzano che si possa andare avanti con l’organizzazione dell’evento, ma i tagli imposti dal nuovo governo avevano fatto saltare l’appuntamento nel 2024.

Resta poi un altro dubbio: il Kazakistan. Sarà in calendario o no? Quest’anno doveva rappresentare il debutto di Sokol in calendario, ma un’alluvione ha impedito lo svolgimento dell’evento, portando l’organizzazione del campionato a disputare una seconda gara a Misano per mantenere i 20 appuntamenti (inizialmente il calendario prevedeva 22 gare, ma poi sono state cancellate Argentina e India).

Con questi interrogativi e le poche date certe, non resta che aspettare l’ufficialità del calendario completo, che non dovrebbe tardare molto ad arrivare. Se la stagione 2024 era partita con 22 eventi e ora ne conta 20, ci si aspetta che il calendario 2025 abbia un numero maggiore di gare rispetto a quelle di quest’anno.