MotoGP | Ufficiale: Di Giannantonio firma con Ducati e rinnova con VR46

Motorsport.com lo aveva anticipato già prima della pausa estiva in occasione del Gran Premio di Germania e oggi, dopo la gara di Silverstone, arriva l’ufficialità: Fabio Di Giannantonio ha rinnovato con Ducati e continuerà a correre con il team Pertamina Enduro VR46 per i prossimi due anni. Il pilota romano ha siglato un accordo direttamente con la fabbrica fino alla fine del 2026, pertanto disporrà il prossimo anno di una Desmosedici GP25, il modello aggiornato che avranno i piloti ufficiali, Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Diventato l’uomo mercato delle ultime settimane, Di Giannantonio aveva avuto contatti anche con il team Pramac, che il prossimo anno passerà a Yamaha e sarà factory supported della Casa di Iwata. Nonostante a molti sembrasse molto vicino a firmare con la squadra di Paolo Campinoti, Diggia ha sempre sostenuto di avere un “piano A”, rivelando poi che fosse restare con la formazione di Valentino Rossi, capitanata da Uccio Salucci.

“Nelle mie opzioni c’è solo spazio per guidare una moto factory l’anno prossimo. Nella posizione in cui sono e per la velocità che sto mostrando, credo di meritare una moto factory e sto prendendo in considerazione solo progetti con moto factory”, aveva spiegato proprio al Sachsenring quando era al centro del mercato piloti. Così è stato: Diggia sarà un pilota factory supported e sarà l’unico a poter guidare la stessa moto dei portacolori ufficiali, dato che Ducati ha deciso di schierare non più quattro, ma tre moto aggiornate dal prossimo anno.

In otto mesi, tutto è cambiato per Fabio Di Giannantonio: meno di un anno fa, è rimasto senza sella fino all’ultima gara della stagione, dopo che il team Gresini (con cui ha corso nel 2022 e nel 2023) ha annunciato l’arrivo di Marc Marquez per il 2024. Solo nel finale del campionato ha trovato la porta aperta nel team VR46. Quest’anno guida la GP23 e, insieme a Marquez, è il pilota che meglio sta interpretando un modello ostico per tanti. Questi ottimi risultati, non solo gli hanno garantito il rinnovo con il team Pertamina Enduro VR46, ma un contratto diretto con Borgo Panigale.

Ducati manterrà comunque quattro piloti sotto contratto: Diggia, Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Fermin Aldeguer, il cui debutto avverrà sulla seconda moto del team Gresini, come anticipato da Motorsport.com. Così, la formazione capitanata da Alessio "Uccio" Salucci, dopo aver ufficializzato lo step da squadra satellite a team Factory-supported per il 2025 (sostituendo, di fatto, il team Pramac come semi-ufficiale), rende noto il primo nome della sua line-up. Ad affiancare Di Giannantonio ci sarà, con tutta probabilità, Franco Morbidelli, il cui annuncio non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"9 mesi fa mi sono trovato senza una moto per continuare il mio sogno e oggi firmo un contratto con due delle entità più importanti della MotoGP, è difficile da credere", dichiara Di Giannantonio. "Sono molto felice di poter continuare questo fantastico viaggio insieme al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a Ducati Corse per le prossime due stagioni. Sono arrivato qui quasi per caso, mi sono sentito subito a casa e con il Team stiamo facendo davvero bene. Voglio ringraziare Vale, Uccio, Pablo, tutto l'equipaggio, Ducati e il mio staff personale, non abbiamo lasciato nulla al caso. Stiamo aprendo un nuovo capitolo, non vedo l'ora. Sarò in pista per due anni con la Ducati ufficiale, possiamo e dobbiamo puntare a risultati ambiziosi. È un progetto enorme, in cui mi sento coinvolto al 100% e possiamo puntare al gradino più alto del podio. Continuiamo a lavorare, stiamo crescendo ogni weekend: questa è un'ulteriore iniezione di fiducia per dare sempre il massimo".

“Siamo davvero contenti di poter avere Fabio Di Giannantonio tra i nostri piloti Ducati per i prossimi due anni. Diggia ha sempre dimostrato grande fiducia nel nostro progetto e la sua dedizione ed il suo talento lo hanno portato a crescere costantemente in MotoGP. Siamo fiduciosi che insieme al VR46 Racing Team e disponendo di una Desmosedici GP ufficiale avrà ancora più occasioni di mettere in luce tutto il suo potenziale. Benvenuto ufficialmente nella famiglia Ducati, Fabio!”, afferma Gigi Dall'Igna, Direttore Generale Ducati Corse.

Alessio Salucci, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team, afferma: “Inizia a prendere forma il biennio 2025/2026 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dopo l’annuncio della partnership con Ducati della scorsa settimana, oggi possiamo confermare che Fabio, grazie all’accordo firmato direttamente con la casa di Borgo Panigale, vestirà il giallo fluo della squadra per le prossime due stagioni. Non posso nascondere la soddisfazione, è arrivato in punta di piedi, sta lavorando tantissimo, è sempre lì con i più forti e si merita di raccogliere tante soddisfazioni. È un momento importantissimo per il futuro della squadra, la relazione con Ducati è sempre più forte e non possiamo che ringraziare Pertamina Lubricants e tutti i nostri partner che ci sostengono e continuano a credere in questo progetto ambizioso”.