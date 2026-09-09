MotoGP | Ufficiale: Bulega fa il salto dalla SBK nel 2027 e correrà con una Ducati della VR46

Dopo aver dominato in lungo e in largo il Mondiale SBK, nel quale è veramente ad un passo dal titolo, che potrebbe conquistare nel prossimo round a Cremona, Nicolò Bulega avrà la sua chance in MotoGP nella prossima stagione. Ormai la cosa era chiara da tempo e mancava solo l'annuncio ufficiale, che è arrivato proprio alla vigilia del weekend di Misano della classe regina: il pilota reggiano proseguirà la sua avventura in Ducati e lo farà con i colori della VR46.

In un certo senso, si potrebbe dire che per lui è una sorta di chiusura del cerchio, perché la squadra di Valentino Rossi è la struttura che gli ha fatto muovere i suoi primi passi nel Mondiale, ai tempi della Moto3. E che, nonostante la separazione avvenuta in Moto2 e l'uscita dall'Academy, non ha mai smesso di credere che il talento di Nicolò fosse cristallino.

La Ducati invece è quella che ha creduto in lui nel momento peggiore, quando la sua carriera sembrava ad un passo dal precipizio dopo tre stagioni piuttosto deludenti in Moto2, e lo ha portato prima a vincere il titolo della Supersport e poi a dettare legge in Superbike, nella quale quest'anno è stato finora capace di ottenere la bellezza di 26 successi in 27 partenze con la sua Panigale V4. Numeri da capogiro, che gli sono valsi una meritata promozione in MotoGP.

Nicolò Bulega ha commentato così il suo prossimo passaggio dalla Superbike alla MotoGP, che avverrà ufficialmente nel 2027: “Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina. Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare a tutta la VR46 Racing Team, Ducati Corse e Aruba per rendere questo possibile".

Alessio Salucci, team director di VR46, ha detto: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicolò nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Conosciamo Nicolò da molti anni, lui ha inziato la sua carriera con noi ed abbiamo fatto grandi risultati. Con il passare degli anni, sia lui che il team sono cresciuti molto e ci ritroviamo qui per fare grandi cose insieme. Sappiamo che è un pilota di grande talento da quando era piccolo e così lo ha dimostrato, sia nel passato che nel presente, dominando il campionato nel WorldSBK. Lo vedo pronto ad affrontare questa nuova avventura con grande maturità e consapevolezza. Siamo molto orgogliosi di averlo in squadra con noi e gli daremo il massimo supporto umano e tecnico, insieme a Ducati, per potergli consentire di raggiungere tutti gli obiettivi insieme".

Tra le altre cose, quella che si prospetta per Bulega è una grande occasione, perché il salto della barricata arriva nel momento ideale e in una condizione che potremmo definire privilegiata. Il prossimo anno, infatti, si entrerà nell'era delle 850cc, con una riduzione dell'aerodinamica, il bando degli abbassatori, ma soprattutto il passaggio dalle gomme Michelin alle gomme Pirelli, che Nicolò conosce molto bene, avendoci corso in SBK.

Ma non è tanto questo a metterlo in una posizione favorevole, quanto il fatto che sia stato proprio lui, insieme a Michele Pirro, a sviluppare il progetto della Ducati per questa nuova era della MotoGP. Dunque, quando a Valencia l'1 dicembre ci saranno alcuni colleghi che scopriranno per la prima volta sia la moto che le gomme, lui avrà già alle spalle una decina di giornate di test. Paradossalmente, essendo un rookie, si troverà quindi ad essere quello con più informazioni a disposizione di tutti.

“Siamo molto felici di aver rinnovato il nostro accordo con Nicolò e di potergli dare il benvenuto nel progetto MotoGP Ducati a partire dalla prossima stagione", ha dichiarato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse. "In questi anni ha dimostrato di essere un pilota di grande talento, capace di crescere con costanza, di interpretare al meglio le nostre moto e di raggiungere un livello di competitività altissimo. Il suo percorso conferma che è un pilota con un presente molto solido e proficuo a livello di risultati ma, allo stesso tempo, con un futuro davanti a sé estremamente promettente. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team rappresenterà l’ambiente ideale per accompagnarlo nel suo percorso di adattamento alla MotoGP e siamo convinti che avrà a disposizione tutti gli strumenti necessari per esprimere appieno il suo potenziale. Il nuovo impegno dovrà attendere: il focus di tutti resterà, al momento, completamente sul Campionato WorldSBK. Nicolò sta disputando una grande stagione e ora è il momento di concentrare tutti gli sforzi su un unico obiettivo: lottare insieme per la conquista del titolo mondiale. Per ultimo, desidero ringraziare Aruba.it Racing-Ducati Team per il lavoro svolto insieme a Nicolò nel corso di queste stagioni. Sono stati i primi a credere in lui e il percorso di crescita che lo ha portato oggi a essere pronto per la MotoGP è il risultato di un impegno condiviso del grande lavoro della squadra e della determinazione che Nicolò ha saputo dimostrare anno dopo anno”.

Bisogna ricordare poi che il Gran Premio della Thailandia del prossimo anno non segnerà il suo debutto assoluto in MotoGP. Nel 2025, infatti, aveva sostituito l'infortunato Marc Marquez nelle ultime due gare, a Portimao e Valencia. In quell'occasione non riuscì a lasciare il segno, con due 15° posti, ma va detto che per lui era la prima esperienza non solo nella categoria e con la Desmosedici GP, ma anche con le gomme Michelin. Nei test di fine anno al Ricardo Tormo, infatti, con una giornata intera a disposizione, era riuscito ad allineare le sue prestazioni a quelle degli altri ducatisti.

In VR46 dividerà il box con Fermin Aldeguer, che come lui rimane in orbita Ducati, cambiando però colori dopo due stagioni al Gresini Racing. Il pilota di Murcia, che in MotoGP può già vantare un successo, lo scorso anno a Mandalika, era già stato annunciato alla vigilia del Gran Premio di Aragon. C'è poi una curiosità se si allarga il discorso all'intera pattuglia Ducati: Bulega sarà l'unico italiano a difendere i colori della Casa di Borgo Panigale in mezzo ad un ricco contingente spagnolo, che vedrà la coppia Marc Marquez-Pedro Acosta nel team factory e quella Joan Mir-Daniel Holgado in Gresini.

Pablo Nieto, Team Manager di Pertamina Enduro VR46 Racing, ha aggiunto: “Completiamo la line-up del prossimo anno con Nicolò Bulega, un pilota che ha dimostrato di avere molto talento e grande determinazione. Non ha avuto sempre un percorso facile, ma sta dominando un campionato come il WorldSBK; ha dato prova di meritare un posto in MotoGP. Il prossimo anno cambierà il regolamento e si ripartirà da zero. Sicuramente, la sua esperienza con le gomme del WorldSBK e i suoi test con la nuova Ducati Desmoscedici GP come tester Ducati lo aiuteranno ad adattarsi bene alla categoria e rendere questo percorso il più facile possibile. Abbiamo molta fiducia in lui e sappiamo che potrà lottare per gli obiettivi più importanti".

L'annuncio di Bulega conferma anche che in VR46 non ci sarà più spazio per Franco Morbidelli, che lascerà anche la griglia della MotoGP dopo 9 stagioni, nelle quali ha ottenuto tre successi, chiudendo anche come vice-campione nel 2020. Il pilota romano trapiantato a Tavullia farà il percorso inverso di quello di Bulega, perché ad attenderlo c'è la Ducati ufficiale nel Mondiale Superbike.