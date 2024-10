MotoGP | Ufficiale: Aki Ajo sarà il team manager della KTM dal 2025

Dopo aver dato l'addio a fine stagione a Francesco Guidotti nella giornata di ieri, questa mattina la KTM ha ufficializzato il nome del suo erede: sarà Aki Ajo ad assumere il ruolo di team manager della squadra ufficiale della Casa di Mattighofen in MotoGP a partire dal 2025.

Da oltre due decenni, il manager finlandese è sulla scena del Motomondiale con la sua squadra, la Ajo Motorsport, che dal 2012 è legata alla KTM in Moto3. Insieme, hanno conquistato tre titoli iridati nella classe entrante: proprio nel 2012 con il tedesco Sandro Cortese, poi nel 2016 con Brad Binder e nel 2021 con Pedro Acosta.

Dal 2017, la squadra di Aki Ajo è diventata il riferimento per KTM anche nella classe Moto2, nella quale ha letteralmente dominato nelle ultime tre stagioni (seppur con telai Kalex) con i Mondiali portati a casa Remy Gardner, Augusto Fernandez ed Acosta, tutti piloti che sono arrivati in MotoGP proprio sotto le insegne del marchio austriaco.

Dopo aver badato soprattutto a formare i talenti del futuro per la KTM per parecchi anni, Ajo il prossimo anno arriverà sul ponte di comando di una squadra che schiererà i già confermati Binder ed Acosta, che conosce molto bene, avendoli portati al successo nelle categorie formative. Contemporaneamente, la sua struttura in Moto3 e Moto2 continuerà a sviluppare talenti per il marchio, rendendo ancora più solido il legame con la "prima squadra".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"È un onore che mi sia stato offerto questo nuovo grande ruolo e l'opportunità di lavorare in MotoGP con Red Bull KTM Factory Racing. Al momento la MotoGP è a un livello molto alto, quindi dobbiamo continuare a lavorare in molte aree ed utilizzare i punti di forza che abbiamo per portare questo pacchetto KTM a uno standard ancora migliore", ha commentato Ajo.

"Dobbiamo continuare a spingere, ma credo che questo progetto abbia già molti elementi validi per essere al top; dobbiamo gestirli nel modo migliore. Grazie a Stefan, Hubert, Pit e Jens e a tutti i membri della struttura KTM", ha aggiunto.

"Abbiamo un rapporto speciale ed una collaborazione molto stretta con Aki e quindi abbiamo ritenuto che questa fosse la decisione migliore per portare avanti il progetto MotoGP. L'ho già detto e lo ripeto: ha creduto in noi quando ci stavamo appena organizzando in questo paddock, quindi la fiducia e l'amicizia sono impareggiabili", ha aggiunto Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports, motivando la scelta del manager nordico.

"I successi della sua squadra parlano da soli. Ha vinto titoli con entrambi i piloti che saranno ai box nel 2025, ma questa conoscenza è solo una parte delle competenze che porterà. Sappiamo di poter contare su un grande pedigree e, naturalmente, Aki conosce la nostra azienda e il nostro modo di correre. Sono davvero contento ed orgoglioso che stiamo affrontando questa sfida insieme e che stiamo continuando una storia iniziata molto tempo fa e che ha già avuto tanti successi e grandi storie", ha concluso.