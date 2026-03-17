MotoGP | Uccio: "VR46 vorrebbe un pilota esperto ed uno giovane nel 2027"

Secondo il team director Uccio Salucci, la Pertamina Endurvo VR46 punta ad affiancare un giovane pilota ad un pilota esperto nella stagione 2027 della MotoGP.

Mentre le cinque squadre ufficiali hanno in gran parte definito dietro le quinte le loro formazioni per il prossimo anno, diversi posti rimangono ancora vacanti nelle sei squadre satellite. Tra queste c'è la struttura di Valentino Rossi, che è pronta a rinnovare il suo rapporto con la Ducati nella nuova era della MotoGP da 850 cc, nonostante sia stata contattata anche dall'Aprilia durante l'inverno.

La squadra di Tavullia ha mantenuto una formazione invariata per il 2026, con Fabio di Giannantonio che è rimasto in sella a una Desmosedici GP in versione factory come parte di un accordo siglato nel 2024 e Franco Morbidelli che gli farà nuovamente da spalla sulla GP25 dello scorso anno.

Tuttavia, mentre i team iniziano a gettare le basi per la prossima grande revisione tecnica della MotoGP nel 2027, la VR46 sta valutando di riorganizzare la coppia dei suoi piloti per la prossima stagione.

"Uno e uno: un pilota esperto e uno giovane. Questa è la mia idea", ha dichiarato Salucci a Motorsport.com. "Ma non lo so. Al momento è un lavoro in corso".

"È molto difficile ora prendere una decisione. Prima di tutto, voglio spingere molto con i nostri piloti adesso; con Di Giannantonio e Morbidelli. Nel prossimo mese, inizieremo a pensarci".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

La VR46 è stata un vivaio per giovani piloti, con nomi come Marco Bezzecchi e Luca Marini che si sono assicurati un posto in squadra ufficiale dopo aver fatto carriera nell’Academy di Rossi.

Motorsport.com ha rivelato per la prima volta a gennaio che la VR46 punta ad ingaggiare almeno un giovane pilota per il 2027, con l’attuale pilota del Gresini Racing, Fermin Aldeguer, che emerge come uno dei suoi obiettivi.

Si ritiene che Aldeguer abbia già un accordo con la Ducati per il prossimo anno, ma il marchio di Borgo Panigale deve ancora decidere dove inserirlo all'interno della sua rosa di squadre satellite. Si ritiene che lo spagnolo voglia rimanere con Gresini dopo aver debuttato con il team lo scorso anno, ma anche la VR46 è interessata ai suoi servizi per il 2027.

"Ho alcuni nomi per il 2027", ha detto Salucci, senza però rivelarli. "Ma voglio iniziare a riflettere molto bene sui piloti per il prossimo anno dopo la gara del Qatar (che doveva essere a metà aprile, ma è stata rinviata). Prima di allora, voglio rimanere concentrato sui miei due piloti, perché sono fantastici".

Le dichiarazioni di Salucci sulla volontà di avere un pilota giovane suggeriscono che almeno uno dei due - se non entrambi - tra Morbidelli e di Giannantonio potrebbero perdere il posto l'anno prossimo, anche se lui vuole dare loro il tempo di dimostrare il proprio valore.

Di Giannantonio, che in carriera ha vinto anche un Gran Premio, ha vissuto la sua migliore stagione in MotoGP lo scorso anno dopo essere passato su una moto ufficiali Ducati, ma non ha superato in modo netto il suo compagno di squadra Morbidelli, che è stato criticato per aver causato un incidente alla partenza nella gara finale di Valencia dello scorso anno.

Alla domanda su cosa debbano fare i due italiani per assicurarsi un futuro in squadra, Salucci ha risposto: "Lottare in tutte le gare per le prime cinque posizioni. Sì, sempre davanti".