MotoGP | Uccio: “VR46 aperta ad altri piloti fuori dall’Academy”

La squadra di Valentino Rossi è presente nel paddock della MotoGP da quasi un decennio, avendo iniziato in Moto3 nel 2014 prima di espandersi in Moto2 nel 2017. Nel 2022, la VR46 ha chiuso i team nelle due classi propedeutiche per passare alla MotoGP come team satellite della Ducati, schierando Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Nonostante l'offerta di Pramac di guidare una moto ufficiale l'anno prossimo, Bez ha scelto di rimanere con VR46, e Marini ha rinnovato per il 2024. Il direttore del team VR46, Alessio “Uccio” Salucci, ha dichiarato ad Autosport/Motorsport.com in un'intervista esclusiva rilasciata lo scorso fine settimana a Misano che spera che il suo lavoro con Bezzecchi finisca per il 2025 e passi a una squadra ufficiale.

"Non volevo un anno o uno più uno", ha detto Uccio quando gli è stato chiesto se l'ingaggio di Bezzecchi solo per il 2024 facesse parte di un piano per assicurargli un passaggio al team factory nel 2025. Alcuni all'interno della squadra mi hanno spinto a fare così, ma io non volevo. Ho detto che volevo solo un anno perché spero che alla fine del prossimo anno Bezzecchi passi alla squadra ufficiale e spero alla Ducati. Alla fine dell'anno prossimo, scadranno molti contratti e forse lui ha molte situazioni. Spero che continui con la Ducati, perché per me è la moto giusta per lui. Ma il mio lavoro con Marco, spero, si fermerà alla fine del prossimo anno".

Alla domanda se la VR46 rimarrà solo per i propri piloti o se sarà aperta a ingaggiare qualcuno da altre parti della griglia, Salucci ha concordato e ha notato che la lista dei membri dell'Academy pronti a fare il passo verso la MotoGP nel 2025 non è grande. "Siamo aperti, perché non abbiamo nessun pilota dell'Academy pronto per la MotoGP", ha aggiunto. "Abbiamo Celestino Vietti, l'Academy ha alcuni piloti nuovi, ma molto giovani”.

Luca Marini, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Alexander Trienitz

“In questo momento l'Academy sta lavorando per trovare giovani piloti italiani e siamo vicini ad aprire le porte dell'Academy a due giovani piloti. Ma molto giovani, tipo 13 o 14 anni. Quindi, non sono ancora pronti per la Moto3. Dobbiamo lavorare con loro per un paio d'anni. Sicuramente dobbiamo aprire le nostre porte come team MotoGP ad altri piloti”, prosegue Uccio.

VR46 rimarrà con Ducati per il 2024, ma ci sono state voci su un possibile passaggio alla Yamaha per la stagione successiva. Salucci ha dichiarato che il team non ha l’obbligo di continuare a lavorare con Ducati, ma che il marchio italiano è la sua preferenza. "Sicuramente la mia preferenza ora è quella di rimanere con la Ducati", ha detto Salucci. "Ma l'unico vantaggio del team indipendente è la possibilità di decidere la moto. È un grande vantaggio. Se Yamaha, Aprilia, KTM vogliono venire con noi, e la moto è buona, di sicuro siamo ancora aperti a decidere. Ora la priorità è rimanere con la Ducati, ma non si sa mai in questo mondo".

Il prossimo anno la VR46 non avrà una moto ufficiale, anche se Alessio Salucci ha spiegato che questo è dovuto al fatto che la Ducati non ha abbastanza tempo per costruire una quinta moto factory per il 2025, dato che il contratto di Bezzecchi è stato firmato a fine agosto.