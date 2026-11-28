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MotoGP | Uccio: "Vorrei tenermi stretti Aldeguer e Bulega, non possiamo scambiare piloti come le figurine"

Il team director della VR46 ha risposto così alla possibilità che uno dei due piloti sotto contratto con la squadra di Tavullia possa andare nel team ufficiale Ducati per colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Marc Marquez. "Anche noi abbiamo contratti firmati e i nostri partner vogliono loro", ha spiegato.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 14:23

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Nel paddock di Valencia non sembrano esserci grossi dubbi riguardo al fatto che l'enorme vuoto lasciato nel box del team ufficiale Ducati dal ritiro di Marc Marquez sarà colmato da uno tra Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, che sono entrambi piloti legati direttamente alla Casa di Borgo Panigale, ma che per il 2027 sono già impegnati con la VR46, che è la struttura satellite della Rossa.

Sull'argomento oggi è intervenuto Alessio "Uccio" Salucci, team director della squadra di Tavullia, che ha assicurato di non averne ancora parlato con i vertici dell'azienda bolognese, ammettendo però che la sua speranza è che le cose possano rimanere immutate all'interno del box VR46, anche perché martedì si inizierà già a lavorare in ottica 2027 con i primi test con le 850cc e quindi inizia ad essere un po' tardi.

"Io sinceramente ancora non ho parlato con nessuno, né con Gigi (Dall'Igna), né con Mauro (Grassilli). Sicuramente affronteremo il discorso, ci siederemo e vedremo come poter fare e cosa è meglio per tutti. Anche noi comunque abbiamo i contratti firmati con i piloti, i nostri partner vogliono loro e ci si complica la vita. Non è che oggi, che siamo a dicembre, possiamo fare degli switch come con le figurine. Se succederà qualcosa, e io spero di no, sarà una cosa abbastanza complessa e complicata", ha detto "Uccio" ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Anche perché pure la squadra di proprietà di Valentino Rossi ha già degli accordi ben definiti con gli sponsor, quindi cambiare le carte in tavola a questo punto dell'anno non è semplice per nessuno.

Alessio Salucci, Nicolo Bulega, VR46 Racing Team

Foto di: Media VR46

"I team sono delle aziende, bisogna far quadrare i conti, ci sono dei contratti firmati. Ripeto, la storia è abbastanza complessa. Io non so se Marquez aveva già deciso di smettere o no, questa cosa non la so, forse lo sapeva già Ducati. Però adesso è veramente tardi, è veramente complicato e aspettiamo nei prossimi giorni di capire come procedere", ha spiegato.

Nel caso in cui uno tra Aldeguer e Bulega dovesse vestirsi di Rosso, si aprirebbe però la possibilità di far esordire in MotoGP un altro allievo della VR46 Riders Academy, ovvero Celestino Vietti.

"A questo punto le porte sono tutte aperte. Celestino, nell'ottica Academy, nella nostra ottica, secondo me è un pilota fortissimo. Se dovesse succedere qualcosa, qualche cambiamento, per me è uno dei primi candidati. A me Vietti è sempre piaciuto. Però, prima di andare così avanti e di correre così velocemente, vorrei un attimino capire. Io ho i miei due piloti che ho voluto fortemente e per avere i quali ho lavorato da un anno e mezzo. Adesso cerco di tenermeli stretti, sono sincero", ha concluso.

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