MotoGP | Uccio: "Marini in HRC un orgoglio. Non facciamo cose a culo"

L'addio di Marc Marquez ad HRC non ha solo creato scosse telluriche per la portata della notizia di mercato, ma ha anche sconvolto le tempistiche del mercato stesso. Honda si è trovata costretta a cercare un pilota sebbene l'8 volte iridato avesse ancora un anno di contratto e la scelta è caduta su Luca Marini.

Il pilota marchigiano, però, aveva già rinnovato il suo contratto con il team VR46 anche per il 2024. In un primo momento sembrava un'opzione più fantasiosa che reale, invece le discussioni con il team italiano e l'Academy hanno consentito a Marini di sciogliere l'accordo e approdare in Giappone, alla corte di uno dei team più vincenti della storia della MotoGP.

Alessio "Uccio" Salucci, team director della VR46, ha raccontato come si sia svolta la trattativa per permettere a Marini di firmare per Honda HRC.

"Con Maro è stato facilissimo trattare", ha subito detto Salucci. "A livello umano è stato molto bello, perché io ero molto contento che lui andasse alla Honda. Per lui, quella, era ed è un'opportunità incredibile. E questa è arrivata anche grazie al nostro team".

L'obiettivo dell'Academy voluta fortemente da Valentino Rossi non è solo quella di portare piloti di talento in MotoGP, ma anche di mandarli nei team ufficiali. Marini ha proprio seguito questo percorso e Uccio non ha perso tempo a sottolineare questo aspetto che ha reso orgoglioso lui e tutta la struttura che dirige.

"Luca mi ha detto: 'Io non vado via perché sto male. No, qui sto veramente benissimo. Honda è un'opportunità che è arrivata grazie a voi'. Noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo creato l'Academy per portare i piloti nei team ufficiali. Quindi l'obiettivo è super raggiunto".

"Marini in HRC... Dobbiamo essere contenti. Non facciamo i progetti a culo. Li facciamo e cerchiamo di farli nel modo migliore perché ci crediamo, crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo per fare quello".

VR46 ha tenuto Marco Bezzecchi rinnovandogli il contratto per un anno, sebbene il romagnolo avesse l'opportunità di passare in Pramac e correre con una moto ufficiale. Marini, invece, è andato in un team ufficiale e questo ha portato l'Academy a raggiungere un'altra volta il suo obiettivo dopo averlo già fatto con Francesco Bagnaia.

"Abbiamo tenuto Bez, il quale non ha avuto una moto ufficiale, invece Marini sì. A parte il timing, che ha creato qualche problema con i nostri partner, perché non tutti capiscono le situazioni. Abbiamo dovuto mediare, lo abbiamo fatto e si è risolto tutto. Quindi io sono veramente felice per lui e per i nostri progetti", ha concluso Salucci.