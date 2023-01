MotoGP | Tutto sulla stagione 2023: gare, piloti, regole e molto altro

Date di presentazione dei team MotoGP 2023

Alcuni team della MotoGP sembrano avere fretta di iniziare la stagione 2023 e le loro date di lancio sono piuttosto anticipate. La prima a prendere il via è la Yamaha il 17 gennaio, seguita da Gresini il 21 e da Ducati il 23.

Data di presentazione Team Moto 17 gennaio Monster Energy Yamaha Yamaha 21 gennaio Gresini Racing MotoGP Ducati 23-24 gennaio Ducati Lenovo Team Ducati 25 gennaio Prima Pramac Racing Ducati 26 gennaio KTM Factory Racing KTM 25 febbraio Repsol Honda Team Honda 4 marzo Tech3 GasGas Factory Racing KTM 16 marzo RNF MotoGP Team Aprilia TBC Aprilia Racing Aprilia TBC LCR Honda Honda TBC Mooney VR46 Racing Team Ducati

Calendario dei test pre-stagione 2023

La pre-stagione 2023 ha preso il via lo scorso novembre, con la giornata di test tenutasi due giorni dopo il Gran Premio di Valencia, l'ultimo della scorsa stagione. I preparativi riprenderanno a febbraio, prima con il tradizionale shakedown di Sepang e poi con i tre giorni di test, sempre sul circuito malese.

La novità arriva con gli ultimi test prima dell'inizio della stagione. Normalmente si tenevano in Qatar, perché è lì che iniziava la stagione. Tuttavia, il test inaugurale del 2023 si svolgerà a Portimao.

Ci sono novità anche nel primo test di metà stagione, che l'anno scorso si è svolto sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Questa volta, i test di primavera si terranno a Jerez, mentre quelli di settembre rimarranno a Misano.

Data Gran Premio Circuito 5 -7 febbraio Shakedown Sepang 10 - 12 febbraio Test Sepang 11 - 12 marzo Test Portimao 1 maggio Test di metà stagione Jerez 11 settembre Test di metà stagione Misano

Calendario MotoGP 2023: date, gran premi e circuiti

Per il 2023 saranno apportate modifiche al calendario, a partire dall'evento di apertura. Il Campionato del Mondo non inizierà più in Qatar, per la prima volta dal 2007 (tranne nel 2020, dove la COVID-19 ha impedito la trasferta in Medio Oriente).

La prima gara dell'anno sarà a Portimao, dopodiché si seguirà il solito ordine. L'Indonesia, che aveva conquistato il secondo posto nel 2022, viene introdotta nel tour autunnale asiatico, mentre il Qatar sarà la penultima gara dell'anno.

Nel 2023 ci saranno due nuovi Paesi: il Kazakistan e l'India. Tuttavia, entrambi i circuiti sono in attesa di omologazione e, sebbene l'intenzione sia quella di correre, nessuno dei due eventi può essere confermato.

Se il calendario provvisorio sarà completato, il 2023 sarà la stagione più lunga nella storia della MotoGP, con 21 Gran Premi.

*In attesa di omologazione

Cambio del format per il 2023: le Sprint Race

L'introduzione delle Sprint Race sarà senza dubbio il grande cambiamento per la MotoGP nel 2023. Le gare sprint si terranno in ogni Gran Premio il sabato pomeriggio. La distanza sarà ridotta del 50%, così come la distribuzione dei punti e la quantità di carburante consentita, e i risultati finali non avranno alcun effetto sulla formazione della griglia di domenica (come avviene nel mondiale Superbike o nella Formula 1).

Per fare spazio al nuovo evento, il formato del fine settimana ha dovuto essere pesantemente modificato. Le sessioni di prove libere saranno solo tre, anche se quelle del venerdì saranno più lunghe. Il passaggio diretto alla Q2 sarà deciso il venerdì, mentre il sabato mattina si cercherà di imitare le FP4 degli anni precedenti.

Novità nel regolamento tecnico e sportivo MotoGP 2023

Oltre a tutti i cambiamenti già visti, la MotoGP introdurrà alcune nuove regole per la nuova stagione. Le nuove regole tecniche sono le seguenti:

Appendici aerodinamiche più alte e nuovi supporti per i dischi dei freni.

Nuove omologazioni per i caschi: FIM FRHPhe-01 e FRHPhe-02.

Obbligo di indossare le tute con il sistema di fissaggio positivo.

Massimo 22 litri di carburante per la gara lunga e 12 per la gara corta.

Divieto di utilizzare il regolatore di altezza anteriore in ordine di marcia.

In ambito sportivo, l'organizzazione introdurrà i seguenti cambiamenti: