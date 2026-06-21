MotoGP | Tutto pronto per il primo test ufficiale della storia con gli pneumatici Pirelli

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Il produttore italiano di pneumatici prenderà il posto della Michelin il prossimo anno come fornitore unico della MotoGP e Brno, lunedì, sarà lo scenario del primo test ufficiale con i piloti titolari. Una giornata di prove che andrà in scena a porte chiuse.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Dieci piloti, cinque costruttori e un nuovo fornitore di pneumatici. Questo lunedì il circuito di Brno, lungo 5.403 metri, con 14 curve, otto a destra e sei a sinistra, e con dimensioni (15 metri di larghezza), asfalto ed ondulazioni che lo rendono senza dubbio uno dei migliori scenari del calendario, diventerà il palcoscenico ideale perché i piloti titolari della MotoGP salgano, per la prima volta, in sella ai prototipi da 850cc equipaggiati con gomme Pirelli, che saranno introdotte nel 2027, segnando una nuova era nel Mondiale.

Ci saranno soltanto i cinque costruttori: Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha e Honda, con due piloti ciascuno, non tutti con contratto per il prossimo anno, come aveva già anticipato a suo tempo Motorsport.com.

Per Ducati ci saranno Marc Marquez e Fermin Aldeguer; Aprilia schiererà Marco Bezzecchi e Raul Fernandez; KTM Pedro Acosta e Dani Pedrosa; Honda ha chiesto a Joan Mir e Luca Marini di fare gli onori di casa, mentre Yamaha conterà su Toprak Razgatlioglu e sul collaudatore Augusto Fernandez.

15 mescole diverse

Il test, per quanto sia ufficiale, si svolgerà a porte chiuse su esplicita richiesta di Michelin, che ha un contratto come fornitore unico fino al 31 novembre e che, fino ad allora, ritiene che non possano essere fornite né pubblicate immagini di quello che sarà il suo sostituto.

Tuttavia, il costruttore con sede a Milano ha diffuso questa domenica un grafico con l'anteprima del test, un'informazione che annuncia un catalogo di 15 diversi pneumatici a disposizione dei piloti.

Il lotto presenta sette pneumatici anteriori e otto posteriori, con le seguenti caratteristiche: tre anteriori morbidi specifica 1, 2 e 3; due mescole medie specifica 1 e 2. Inoltre uno pneumatico anteriore da pioggia ed uno intermedio, che tornerà nell'allocazione con Pirelli, dopo che Michelin lo aveva eliminato già alcuni anni fa.

Al posteriore, i piloti disporranno di una gomma morbida specifica 1; due medie specifica 1 e 2; e due pneumatici duri 1 e 2. Ci saranno inoltre due gomme da pioggia specifica 1 e 2, e una gomma intermedia posteriore.

A porte chiuse

Il test si svolgerà a porte chiuse, senza accesso per media e fotografi, e senza informazioni sui tempi. La giornata di test di Brno, dove questo fine settimana si è disputato il GP della Repubblica Ceca, inizierà lunedì alle 9:00 del mattino e andrà avanti fino alle 13:00, con i team che si fermeranno un'ora per pranzare. 

Il lavoro riprenderà alle 14:00 e andrà avanti fino alle 18:00, quando si concluderà questo primo test ufficiale per i piloti titolari con le moto da 850cc e gli pneumatici Pirelli, il cui obiettivo principale è raccogliere il massimo di dati e informazioni dal maggior numero possibile di piloti, per evolvere e sviluppare la gamma degli pneumatici.

Il prossimo test ufficiale sarà il lunedì dopo il GP d'Austria, il 21 settembre, aperto ai team privati, prima che il 1° dicembre, a Valencia e con accesso per tutti i piloti MotoGP, si svolga il primo test pre-stagionale in vista del 2027.

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