MotoGP | Tutti i record che può battere Marc Marquez nel 2026

La stagione 2026 della MotoGP è alle porte e potrebbe essere storica. Ancora una volta, Marc Marquez è al centro dell'attenzione. Dopo il titolo mondiale del 2025, la superstar spagnola è il grande favorito per la difesa della corona e, oltre al campionato mondiale, ha nel mirino diversi record importanti.

Questo riassunto mostra quali record Marquez potrebbe battere o ampliare nel 2026 e perché questa stagione potrebbe passare alla storia.

Grazie ai suoi successi fino ad oggi, Marquez è già una delle figure più influenti della MotoGP. Con il passaggio ad una moto competitiva come la Ducati, prima nel Gresini Racing e poi nel team ufficiale, la sua base di partenza è ulteriormente migliorata.

Se la stagione procederà normalmente, non solo è realistico un altro titolo, ma anche un miglioramento significativo della sua posizione nella classifica storica del motociclismo. Un titolo in più rafforzerebbe ulteriormente il suo palmares ed aumenterebbe il distacco da molti campioni della generazione più giovane.

Il prossimo mondiale e la classifica storica

È particolarmente interessante dare un'occhiata alla classifica storica dei titoli. Giacomo Agostini continua a guidare la lista dei piloti con più titoli in tutte le categorie, seguito da Angel Nieto. Subito dietro si raggruppano diversi pluricampioni del mondo

Con il suo nono titolo mondiale, Marc Marquez ha eguagliato la scorsa stagione il suo acerrimo rivale Valentino Rossi, per esempio. Ogni nuovo titolo dello spagnolo cambierebbe ulteriormente l'equilibrio in questa classifica ed alimenterebbe il dibattito sempre acceso (e forse inutile) su chi siano i migliori piloti di tutti i tempi.

Piloti con più titoli nel campionato mondiale di motociclismo

1. Giacomo Agostini (15)

2. Ángel Nieto (13)

3. Marc Márquez (9)

3. Valentino Rossi (9)

3. Mike Hailwood (9)

3. Carlo Ubbiali (9)

Opportunità di battere il record nella classe regina MotoGP/500 cc

La classifica per titoli nella classe regina è particolarmente prestigiosa. Nelle statistiche combinate dei titoli 500 cc e MotoGP, Marquez è a pari merito con Valentino Rossi, entrambi con sette titoli. Agostini è in testa alla classifica con otto titoli.

Un altro successo nel campionato mondiale MotoGP aumenterebbe ulteriormente la pressione per raggiungere questo storico record. Per molti appassionati, questa classifica è proprio il metro di valutazione più esigente, poiché tiene conto solo della classe regina, dove la competizione, il livello tecnico e la pressione delle aspettative del pubblico sono maggiori.

Maggior numero di titoli MotoGP

1. Giacomo Agostini (8)

2. Marc Márquez (7)

2. Valentino Rossi (7)

3. Mick Doohan (5)

Alla ricerca del maggior numero di vittorie nei Gran Premi di tutte le categorie

La caccia al record non è finita nemmeno per quanto riguarda le vittorie nei Gran Premi in tutte le categorie. Marquez è già uno dei piloti più vincenti nella storia del mondiale. Tuttavia, se nel 2026 attraverserà una fase particolarmente dominante, potrebbe accorciare ulteriormente le distanze dall'attuale leader della classifica delle vittorie di tutti i tempi.

L'aumento del numero di gare per stagione apre maggiori possibilità matematiche, ma allo stesso tempo la griglia è più competitiva ora rispetto ai decenni precedenti. Pertanto, un nuovo grande balzo in avanti nel numero di vittorie avrebbe un valore statistico ancora maggiore.

Per raggiungere Rossi, Marquez dovrebbe vincere 16 Gran Premi, anche se per farlo solo nella classe regina ne basterebbero tre. Nessuno è mai riuscito a vincere 16 gare in una sola stagione. Il record di Agostini invece rimarrà irraggiungibile anche in questa stagione.

Maggior numero di vittorie nel campionato mondiale di motociclismo

1. Giacomo Agostini (122)

2. Valentino Rossi (115)

3. Marc Marquez (99)

Vittorie in MotoGP: la classifica storica vacilla

Per molti osservatori, le statistiche relative alle vittorie nella classe regina sono ancora più significative. Qui Marquez è già ai vertici della classifica. Una stagione forte, con molte vittorie potrebbe avvicinarlo al record attuale.

Tuttavia, come per le vittorie in tutte le categorie, Marquez avrebbe bisogno di 16 primi posti nelle gare domenicali per raggiungere il leader Rossi. Se si guarda solamente all'era MotoGP invece sono 3 i successi che deve recuperare sul "Dottore".

Maggior numero di vittorie nella classe regina 500cc e MotoGP

1. Valentino Rossi (89)

2. Marc Marquez (73)

3. Giacomo Agostini (68)

Maggior numero di vittorie in MotoGP

1. Valentino Rossi (76)

2. Marc Márquez (73)

3. Jorge Lorenzo (47)

Alla ricerca del record di vittorie in una stagione

Un altro punto di interesse è il record stagionale di vittorie. Marquez detiene uno dei record più impressionanti dell'era moderna.

Se la forma fisica lo consentirà, potrà provare a battere nuovamente quel primato. Già nel 2025 si era avvicinato al suo stesso record, ma un infortunio lo ha frenato. Una serie di vittorie del genere non solo significherebbe nuovi record, ma gli garantirebbe anche il titolo in anticipo.

Maggior numero di vittorie in una stagione del campionato mondiale di motociclismo

1. Marc Marquez (13 - stagione 2014)

2. Marc Marquez (12 - stagione 2019)

2. Mick Doohan (12 - stagione 1997)

3. Valentino Rossi (11 - stagioni 2001, 2002, 2005)