MotoGP | Tutti i numeri del dominio Ducati nel 2023

La storia si ripete. Campioni del Mondo! Grazie al primo posto nel Gran Premio di Valencia il binomio tutto italiano composto da Francesco Bagnaia e dalla Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team vince per il secondo anno consecutivo il Titolo Mondiale MotoGP, conquistando la classifica generale davanti ad altri due piloti Ducati: Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Il podio interamente Ducati in MotoGP corona una stagione da record per la Casa motociclistica di Borgo Panigale, vincente in tutti i principali Campionati del Mondo a due ruote.

Oltre che motivo di enorme gioia per i Ducatisti di tutto il mondo, la splendida conferma di Bagnaia in MotoGP, la difesa del titolo di Álvaro Bautista in WorldSBK e la prima affermazione di Nicolò Bulega in WorldSSP sono la dimostrazione di una filosofia chiara: a Borgo Panigale il desiderio di migliorarsi non ha limiti!

Il filo rosso che unisce tutti i successi della stagione sportiva di Ducati Corse sta nell’eccellenza ingegneristica che ha portato Desmosedici GP, Panigale V4 R e Panigale V2 ad essere le migliori moto in griglia nei rispettivi campionati. Alla conquista dei tre Titoli Mondiali Piloti Ducati associa infatti la tripla vittoria nelle classifiche riservate ai Costruttori in una storia che parla nuovamente di talento, passione e dedizione Made in Italy.

Nessun’altra Casa motociclistica prima di Ducati era riuscita nell’impresa di confermare il Titolo Mondiale Piloti e Costruttori in MotoGP e WorldSBK per due anni consecutivi. Per Ducati, unico brand non giapponese capace di conquistare un Mondiale MotoGP, si tratta del terzo Titolo Piloti della propria storia, mentre i Titoli Mondiali Superbike conquistati dai piloti di Borgo Panigale sono ben 16.

La stagione MotoGP 2023 racconta di una supremazia tecnica notevole delle moto Ducati, che hanno riscritto alcuni primati significativi del più importante Campionato Mondiale su due ruote, come il numero più alto di vittorie complessive stagionali (17 Gran Premi su 20) e il record di piloti vincenti in almeno un Gran Premio (6: Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martín, Zarco).

"Un anno fa ricordo che insieme agli appassionati di tutto il mondo abbiamo festeggiato i Titoli Mondiali MotoGP e WorldSBK facendoci travolgere dalla gioia e dall’entusiasmo. Oggi ci troviamo di nuovo in una condizione di straordinaria felicità, ma mi piace allo stesso tempo definire questa come la ‘vittoria della consapevolezza’: quella di essere noi in questo momento i migliori al mondo nel fare le corse. Pecco ha disputato una stagione incredibile e in questa giornata riscrive nuovamente la nostra storia, diventando il primo pilota Ducati due volte Campione del Mondo in MotoGP", ha detto Claudio Domenicali, CEO di Ducati.

"Ci tengo a fare i miei complimenti anche a Jorge per aver infiammato il duello per la conquista del titolo fino all'ultima gara e a Bez, che è stato a lungo parte della sfida iridata. Il podio della classifica generale MotoGP premia tre piloti Ducati ed è la più grande ed evidente dimostrazione della nostra supremazia nella massima competizione su due ruote. Confermarsi a questi livelli dopo la fantastica stagione 2022 era una sfida complessa, che abbiamo accolto con passione e orgoglio. La competenza e la dedizione con cui tutte le persone hanno lavorato nel corso di questa stagione ci hanno permesso di migliorare i risultati dello scorso anno, aggiungendo ai Titoli Mondiali MotoGP e Superbike anche quello Supersport. A tutte le donne e gli uomini Ducati e Ducati Corse voglio dire che non potrei essere più orgoglioso, mentre ai Ducatisti prometto che nemmeno questa volta ci accontenteremo, ma lavoreremo per vincere ancora", ha aggiunto.

Alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Valencia il bis mondiale di Bagnaia è stato accolto con grande entusiasmo all’interno del box del Ducati Lenovo Team, sulla Tribuna Ducati del circuito spagnolo e anche a Borgo Panigale, dove i dipendenti Ducati hanno vissuto quest’ultima gara della stagione con gli occhi incollati al maxischermo allestito in Azienda per l’occasione.

Per Ducati è ora tempo di festeggiare i Mondiali MotoGP, WorldSBK e WorldSSP. L’appuntamento è fissato per il prossimo 15 dicembre a Bologna, quando tutti i protagonisti di questa indimenticabile stagione sportiva celebreranno i risultati ottenuti. Sull’evento seguiranno maggiori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Alcuni numeri del dominio Ducati nella stagione 2023

In MotoGP:

17 – Le vittorie conquistate dai piloti Ducati nel Campionato Mondiale MotoGP 2023 - Record All Time MotoGP

6 – I diversi piloti Ducati capaci di imporsi in almeno una gara di questa stagione (Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martín, Zarco) – Record All Time MotoGP

9 – Le gare del Campionato Mondiale MotoGP 2023 in cui il podio è stato composto interamente da piloti Ducati – Record MotoGP

44 – I podi conquistati dai piloti Ducati nel corso della stagione 2023 con 8 piloti diversi (tutti i piloti Ducati partecipanti al Campionato MotoGP sono saliti sul podio almeno 1 volta in stagione)

17 – Le pole position ottenute dai piloti Ducati nel corso della stagione MotoGP 2023

46 – Le gare consecutive MotoGP in cui almeno un pilota Ducati si piazza in Top 3 (anche tutte le Sprint Race della stagione 2023 si sono concluse con almeno un pilota Ducati sul podio)

In WorldSBK:

27 – Le vittorie ottenute dal Campione del Mondo Álvaro Bautista nella stagione 2023 del WorldSBK – Record All Time WorldSBK

59 – Le vittorie complessive di Álvaro Bautista in sella alla Ducati Panigale V4 R in WorldSBK, che lo hanno reso il pilota più vincente della storia Ducati in Superbike davanti alle leggende Carl Fogarty (55) e Troy Bayliss (52) – Record All Time Ducati

45 – I podi conquistati dai piloti Ducati nelle gare del Campionato Mondiale Superbike 2023

79 – I trionfi in WorldSBK ottenuti dalla Panigale V4 R dalla stagione di debutto (2019) ad oggi

In WorldSSP:

16 – Le vittorie ottenute dal Campione del Mondo Nicolò Bulega nella stagione 2023 di WorldSSP

33 – I podi conquistati dai piloti Ducati in sella a Panigale V2 nelle gare del Campionato Mondiale Supersport 2023