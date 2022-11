MotoGP | Tutti i Mondiali che si sono decisi all'ultima gara

Carica lettore audio

La stagione 2022 della MotoGP è stata lunga e non sapremo chi sarà il campione del mondo fino all'ultima prova del calendario, il Gran Premio della Comunità Valenciana.

La classifica generale è stata ribaltata dopo la pausa estiva. Se nella prima parte della stagione è stato Fabio Quartararo a dominare con il pugno di ferro, alla ripresa è stato Pecco Bagnaia a prendersi la scena. L'italiano ha ottenuto quattro vittorie consecutive e ha completato una spettacolare rimonta.

Sebbene Bagnaia abbia ottento il suo settimo successo stagionale in Malesia, Quartararo non gli ha permesso di chiudere i giochi. Tuttavia, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, pretendenti al titolo fin dall'inizio della stagione, sono rimasti fuori dalla contesa.

Questa sarà la diciannovesima volta che il titolo della classe regina si deciderà nell'ultima prova. Anche se al giorno d'oggi è più difficile da vedere, in passato era una situazione all'ordine del giorno, dato che c'erano molte meno gare a stagione e i piloti non partecipavano a tutte. All'epoca si teneva conto solo dei migliori risultati di ciascun pilota e talvolta si aggiungevano punti extra per il giro più veloce.

Dal 1949, anno di creazione del campionato, fino al 1992, ultima stagione senza l'attuale sistema di punteggio, ci sono stati 13 campionati in cui il vincitore ha dovuto aspettare l'ultimo round per essere incoronato.

Con la modifica del sistema di punti attuata nel 1993 e l'espansione del calendario a più di 15 gare all'anno, questi casi sono diventati più rari... almeno fino alla scomparsa della classe 500cc.

Dalla creazione della MotoGP, vent'anni fa, la tendenza è stata in crescendo. Il primo titolo della nuova era ad essere deciso all'ultimo round è stato nel 2006, con la vittoria di Nicky Hayden su Valentino Rossi. Situazioni simili si sono verificate nel 2015, tra Jorge Lorenzo e lo stesso Rossi, e nel 2013 e 2017, quando Marc Marquez è stato incoronato rispettivamente su Lorenzo ed Andrea Dovizioso.

Nel 2022 sarà la quinta volta in MotoGP, la quarta in dieci anni, che il campione sarà deciso dagli ultimi 25 punti in palio.

I Mondiali della 500cc e della MotoGP decisi all'ultima gara:

Anno Campione Era leader? Gran Premio Gara 1950 U. Masetti Si GP delle Nazioni 6/6 1952 U. Masetti Si GP di Spagna 8/8 1957 L. Liberati* Si GP delle Nazioni 6/6 1966 G. Agostini Si GP delle Nazioni 9/9 1967 G. Agostini Si GP del Canada 10/10 1975 G. Agostini Si** GP della Repubblica Ceca 10/10 1978 K. Roberts Si GP della Germania Ovest 11/11 1979 K. Roberts Si GP di Francia 12/12 1980 K. Roberts Si GP della Germania Ovest 8/8 1981 M. Lucchinelli Si GP di Svezia 11/11 1983 F. Spencer Si GP di San Marino 12/12 1989 E. Lawson Si GP del Brasile 15/15 1992 W. Rainey Si GP del Sud Africa 13/13 1993 K. Schwantz Si GP della FIM 14/14 2006 N. Hayden No GP di Valencia 17/17 2013 M. Márquez Si GP di Valencia 18/18 2015 J. Lorenzo No GP di Valencia 18/18 2017 M. Márquez Si GP di Valencia 18/18

* Libero Liberati è stato ufficialmente campione solo all'ultimo appuntamento a causa di una squalifica in un Gran Premio precedente. Tuttavia, è stato reintegrato in classifica alcuni mesi dopo.



** Phil Read aveva accumulato più punti di Giacomo Agostini prima dell'ultimo Gran Premio della stagione, ma attenzione: il campionato non teneva conto di tutti i risultati, solo dei migliori sei. Agostini aveva vinto più volte del suo rivale ed era quindi il leader prima dell'ultimo gara.



I quattro Mondiali decisi all'ultima gara in era MotoGP

2006 : Nicky Hayden vs Valentino Rossi

Nicky Hayden è arrivato al Gran Premio di Valencia 2006 nella parte dello sfidante. L'americano era reduce da uno zero nell'ultima gara, dopo che il suo compagno di squadra Dani Pedrosa l'aveva steso in Portogallo. Di fronte a lui c'era Valentino Rossi, imbattuto dal 2001 e con un vantaggio di otto punti nella classifica generale. Anche il pilota della Yamaha era in ottima forma, avendo conquistato cinque podi nelle ultime cinque gare.

Per consolidare ulteriormente il suo status di favorito in questa ultima gara, Rossi ha ottenuto la pole position a Cheste. Tuttavia, la gara si è rivelata un incubo per il campione in carica. Il pesarese non è partito bene ed è stato relegato al settimo posto. Rossi ha visto Hayden scappare in seconda posizione e, nel disperato tentativo di recuperare, ha commesso un errore ed è caduto al quinto giro della gara.

Valentino è riuscito a riprendere la gara ed è salito al 13° posto, ma il terzo posto di Hayden è stato sufficiente al pilota della Honda per conquistare il suo primo e unico campionato del mondo. Una pietra miliare, dato che solo il suo connazionale Wayne Rainey era riuscito a essere incoronato campione nell'ultima gara senza arrivare da leader.

Nicky Hayden fa l'impensabile nel 2006 detronizzando Valentino Rossi Photo by: Repsol Media

2013 : Marc Márquez vs Jorge Lorenzo

È il titolo più serrato ad essere stato assegnato dalla nascita della MotoGP, il primo per un grande campione in divenire di nome Marc Marquez. La sua prima stagione nella classe regina è stata segnata da periodi di grande successo e altri più complicati, ma lo stesso vale per il suo principale rivale, il campione uscente Jorge Lorenzo.

Il rookie, tuttavia, ha superato una prima metà complicata per conquistare quattro vittorie consecutive in estate, nel bel mezzo di una serie di dieci gare a podio, e si è trovato con 43 punti di vantaggio a tre gare dalla fine, con un primo match point in mano.

Tuttavia, il campionato è stato stravolto in Australia, quando Marquez è stato squalificato per un errore commesso durante il cambio moto obbligatorio della gara (a causa della riasfaltatura della pista e della durata limitata degli pneumatici), mentre Lorenzo ha vinto.

Il maiorchino ha continuato a vincere nelle ultime due gare, ma il pilota della Honda è riuscito a contenere la sua rimonta con due podi. Il suo terzo posto a Valencia gli ha permesso di vincere il suo primo titolo, con un vantaggio minimo di quattro punti in un campionato con 450 punti in palio!

Il duello tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo nel 2013, il più serrato di sempre in MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2015 : Jorge Lorenzo vs Valentino Rossi

Nove anni dopo aver perso il titolo contro Nicky Hayden, Valentino Rossi è di nuovo coinvolto in una battaglia fino all'ultima gara. Il contesto però è radicalmente diverso e talmente unico che sarà ricordato per molto tempo.

A tre gare dal termine, Rossi ha accumulato un vantaggio di 18 punti sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, mentre Marc Marquez, due volte vincitore negli anni precedenti, ha commesso troppi errori per rimanere in lizza. Ma il Gran Premio d'Australia, che ha visto diversi contendenti alla vittoria, ha provocato la furia del campione di Tavullia, che ha accusato il #93 di averlo rallentato e di aver cercato di favorire Lorenzo.

La tensione raggiunge l'apice nel successivo Gran Premio di Malesia, quando Rossi e Marquez si scontrano in gara e lo spagnolo cade: Rossi viene penalizzato per avergli dato un calcio, che contesta invano. A Valencia Rossi deve partire dal fondo dello schieramento e i suoi sette punti di vantaggio nel campionato non bastano per contrastare Lorenzo, che conquista il suo terzo titolo della MotoGP. Come nel 2006, Rossi è arrivato a Valencia da leader, ma ha perso per cinque punti.

Nel 2015, Valentino Rossi è stato sanzionato e si è visto sfuggire il titolo all'ultima gara contro Jorge Lorenzo. Photo by: Yamaha MotoGP

2017 : Marc Marquez vs Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso, tornato alla vittoria l'anno precedente, è ora la forza trainante di un team Ducati che è tornato ai vertici, dieci anni dopo che Casey Stoner ha vinto il suo unico titolo fino ad oggi. In tre occasioni il pilota italiano è stato il miglior avversario di Marc Marquez, alla ricerca instancabile di un modo per piegare il campione spagnolo.

Quell'anno, tuttavia, furono i piloti Yamaha Maverick Vinales e Valentino Rossi a guidare la prima parte del campionato, prima che Dovizioso e poi Marquez prendessero il comando con le gare di Assen e Sachsenring, poco prima di metà stagione. Vinales ha resistito per un po', ma poi si è arreso e a Misano il duo Marquez-Dovizioso era a pari punti.

Nei quattro round successivi entrambi i piloti hanno ottenuto due vittorie a testa, ma il pilota della Honda ha avuto la meglio grazie ai piazzamenti migliori negli eventi che gli sono stati negati. La resistenza di Dovizioso, però, non gli ha permesso di scappare, così il loro duello è continuato fino all'ultimo round di Valencia.

Marquez è arrivato all'ultima gara con un vantaggio di 21 punti, un margine abbastanza confortevole da garantirgli che il suo rivale fosse costretto a vincere. Per tre quarti della gara Dovizioso è stato dietro a Lorenzo, suo compagno di squadra, in quinta posizione, con Marquez che gestiva in testa. Il #93 è stato passato dal ducatista a sette giri dalla fine, ma la suspense non è durata a lungo: il pilota italiano è caduto e ha visto svanire le sue scarse possibilità.

Marc Marquez e Andrea Dovizioso hanno avuto tre duelli per il titolo, uno dei quali è durato fino all'ultima gara Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images