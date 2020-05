MotoGP: tutti i compagni di squadra di Rossi nel Mondiale

Valentino Rossi ha debuttato nel mondiale come una burrasca, con degli occhi azzurri intensi ed un sorriso accattivante, così come il suo stile di guida che ha fatto innamorare molti appassionati durante tutti questi anni.

Il suo debutto nel mondiale, nella classe 125cc, risale al 1996, con Aprilia ed un forte sostegno degli sponsor Nastro Azzurro e AGV. L'italiano era un diamante grezzo, un gioiello da custodire perché aveva tutta l'aria di essere un fuoriclasse. Aprilia infatti preparò una struttura dedicata a Rossi, che corse quattro anni nelle categorie minori sempre senza compagno di squadra, una situazione normale all'epoca.

Anche nel 1998, quando è passato alla 250cc da campione del mondo 125cc, Aprilia, grande team dominatore dell'epoca, schierò tre moto full factory in pista, formando un team con Loris Capirossi e Tetsuya Harada ed una seconda formazione individuale con Valentino. Tutti e tre avevano a disposizione lo stesso materiale.

L'unica volta in cui Rossi ha avuto un altro pilota nel box in questi quattro anni è stato ad Imola nel 1998, quando Marcellino Lucchi ha corso come wild card con Aprilia come compagno di squadra di Valentino.

Dopo aver vinto il titolo nel 1999, Rossi è passato alla classe regina nel 2000 con Honda, di nuovo sponsorizzata Nastro Azzurro e nuovamente con una struttura separata dal team ufficiale con lui come unico pilota. Nell'anno dell'esordio in 500cc ha chiuso secondo, vincendo poi nel 2001. Il titolo lo ha portato nel team ufficiale HRC, con una struttura di fabbrica.

Il 2002 è stato l'anno in cui, nel team Repsol Honda, Valentino ha avuto per la prima volta un compagno di squadra, il giapponese Tohru Ukawa. Nel 2003, l'ultimo in Honda, Valentino ha condiviso il box con lo statunitense Nicky Hayden, con cui è tornato in squadra qualche anno più tardi in Ducati.

Nel 2004 Rossi è passato alla Yamaha, dove ha avuto nel suo stesso box lo spagnolo Carlos Checa, che nel 2005 è stato sostituito dallo statunitense Colin Edwards, rimasto a fianco di Rossi fino alla fine del 2007.

Nel 2008 Rossi era diventato il dominatore assoluto del Mondiale, ma in Yamaha avevano deciso di reclutare un giovane esordiente per puntare al futuro: si tratta di Jorge Lorenzo, colui che fino ad ora è stato il compagno di squadra più tosto per Valentino.

Nel biennio 2011 e 2012 Valentino è stato in Ducati, dove è tornato a condividere il box con il compianto Nicky Hayden. Dopo il suo ritorno in Yamaha nel 2013, Rossi è tornato ad avere Lorenzo come compagno di squadra e così è stato fino al 2016. Da lì in poi è stato Maverick Viñales a condividere il box con il Dottore.

Nel 2021, se Valentino continuerà a correre, lo farà nel team Petronas Yamaha, dove potrebbe avere come compagno di squadra il suo amico Franco Morbidelli. O chissà, magari ritroverà il suo vecchio rivale Jorge Lorenzo...

Tutti i compagni di squadra di Rossi nel Mondiale

Scorrimento Lista Marcellino Lucchi, Aprilia Grand Prix Racing 250cc 1998 1 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Nel 1998, Marcellino Lucchi ha corso ad Imola nel team Aprilia come compagno di squadra di Valentino. Valentino Rossi, Aprilia Grand Prix Racing 250cc 1998 2 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Nel 1998, Rossi ha corso ad Imola con una livrea speciale sulla sua Aprilia, con i colori della bandiera italiana. Tohru Ukawa, Repsol Honda Team 2002 3 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Nel 2002, Rossi è passato al team ufficiale Honda e, per la prima volta, ha condiviso il box con un altro pilota, il giapponese Tohru Ukawa Valentino Rossi, Repsol Honda Team, 2002 4 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Dopo due anni con una Honda del team Nastro Azzurro, nel 2002 Rossi è passato al team ufficiale HRC. Nicky Hayden, Repsol Honda Team, 2003 5 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Nel 2003 Hayden ha debuttato in MotoGP e lo ha fatto con il team ufficiale Honda insieme a Valentino Rossi. Valentino Rossi, Repsol Honda Team 2003 6 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il secondo anno nel team Repsol, Rossi ha condiviso il box con Nicky Hayden. Valentino Rossi y Carlos Checa, Gauloises Fortuna Yamaha, 2004 7 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Nel 2004 Rossi ha debuttato con il team Yamaha Factory Racing, sponsorizzato Gauloises, e con Carlos Checa come compagno di squadra. Per strategia di marketing, Rossi aveva i colori della marca di sigarette e Checa una livrea diversa. Carlos Checa, Gauloises Fortuna Yamaha, 2004 8 / 18 Foto di: Fabrice Crosnier Lo spagnolo Carlos Checa è stato il primo compagno di squadra di Rossi in Yamaha. Valentino Rossi y Colin Edwards, Gauloises Yamaha Team, 2005 9 / 18 Foto di: Gauloises Fortuna Racing Presentazione del team Yamaha del 2005, con Edwards e Rossi. Colin Edwards, Yamaha Factory Racing, 2005 10 / 18 Foto di: Gauloises Fortuna Racing Edwards è arrivato in Yamaha nel 2005, diventando compagno di squadra di Valentino Rossi, con cui ha condiviso tre stagioni, fino alla fine del 2007. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, FIAT Yamaha Factory Team 11 / 18 Foto di: Yamaha Motor Racing Nel 2008 Yamaha ha ingaggiato un giovanissimo Jorge Lorenzo, che è diventato il quinto compagno di squadra di Valentino Rossi nel mondiale. Jorge Lorenzo, FIAT Yamaha Factory Team, 2008 12 / 18 Foto di: Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo ha debuttato in MotoGP nel 2008 con Rossi come compagno di squadra. Valentino Rossi y Nicky Hayden, Ducati Team, 2011 13 / 18 Foto di: Ducati Corse Rossi ha lasciato la Yamaha per correre in Ducati nel biennio 2011 e 2012, dove ha trovato di nuovo lo statunitense Nicky Hayden. Nicky Hayden, Ducati Team, 2011 14 / 18 Foto di: Ducati Corse Nicky Hayden ha firmato con Ducati nel 2009, restando nel team fino al 2013 e condividendo di nuovo il box con Rossi nel 2011 e nel 2012, dopo averlo già fatto in Honda nel 2003. Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Team, 2013 15 / 18 Foto di: Yamaha MotoGP Nel 2013, dopo il biennio in Ducati, Rossi è tornato al team Yamaha Factory Racing, dove ha trovato di nuovo Jorge Lorenzo, diventato due volte campione del mondo MotoGP (2010 e 2012). La coppia si è mantenuta fino al 2016. Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, 2013 16 / 18 Foto di: Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo è tornato ad essere compagno di squadra di Valentino Rossi dopo il ritorno dell'italiano in Yamaha, dove in totale hanno condiviso il box per sette anni. Valentino Rossi y Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, 2017 17 / 18 Foto di: Yamaha MotoGP Nel 2017, Maverick Viñales è arrivato in Yamaha diventando il sesto e, fino, ora, ultimo compagno di squadra di Valentino Rossi in MotoGP. Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, 2017 18 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Viñales è stato compagno di squadra di Rossi dal 2017 fino alla fine del 2020, ultimo anno del Dottore nel team ufficiale. Nel 2021 si separeranno e Fabio Quartararo sostituirà Valentino.

