MotoGP | Tutti fit tranne Bezzecchi, che deve ancora arrivare a Mandalika

La griglia di partenza della MotoGP tornerà ad essere di nuovo al completo questo fine settimana, nel Gran Premio d'Indonesia. All'arrivo a Mandalika, Enea Bastianini, Luca Marini, Alex Rins ed Alex Marquez sono stati tutti ritenuti idonei dai medici del Mondiale per disputare il 15° round della stagione 2023.

L'unico che al momento non ha ancora ottenuto il "fit" è Marco Bezzecchi, reduce dalla frattura alla clavicola rimediata sabato scorso al Ranch, che arriverà sull'isola di Lombok in piena notte e quindi si sottoporrà alla visita prima del turno inaugurale di prove libere del venerdì.

L'infortunio più di lunga data è quello di Rins: il pilota della Honda LCR si è fratturato tibia e perone durante la Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello. Ha provato a rientrare due settimane fa a Motegi, decidendo poi di fermarsi dopo le prove libere perché ancora molto dolorante. Tuttavia, è determinato a rimettersi alla prova in Indonesia.

A seguire in questa lista c'è Bastianini. Il pilota della Ducati si è fratturato il polso sinistro e la caviglia sinistra in una maxicarambola al via del Gran Premio di Catalogna, che lui stesso aveva innescato. Dopo aver saltato i Gran Premi di San Marino, India e Giappone, finalmente tornerà in sella alla sua Desmosedici GP a Mandalika, proprio come era previsto dalla sua tabella di recupero fin dall'inizio.

Nel caso di Alex Marquez e Luca Marini, vale la pena ricordare che entrambi si sono infortunati all'inizio del tour extraeuropeo, al Buddh International Circuit. Il pilota di Cervera si è rotto tre costole (la sesta, la settima e l'ottava) sul fianco sinistro in una caduta avvenuta nelle fasi conclusive della Q1. L'italiano della Mooney VR46 si è fratturato la clavicola in un incidente avvenuto al via della Sprint con il compagno di box Marco Bezzecchi. Per questo dovrà anche scontare una long lap penalty in Indonesia.

Se anche Bezzecchi otterrà il via libera, il weekend di Mandalika potrebbe essere il primo del 2023 con lo schieramento al completo. Nel round di apertura, a Portimao, Pol Espargaro si era infatti infortunato gravemente in un incidente avvenuto nelle Libere 2. Inoltre, Enea Bastianini non aveva preso parte alla gara lunga dopo essersi fratturato una scapola nella Sprint. E' curioso, però, da quel momento la griglia completa si sia materializzata solo a sei Gran Premi dalla conclusione del Mondiale.