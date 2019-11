MotoGP: troppo vento a Phillip Island, cancellate le qualifiche

Ha vinto la sicurezza oggi a Phillip Island. La quarta sessione di prove libere della MotoGP è stata interrotta a circa 12 minuti dal termine a causa delle raffiche di vento troppo forti al termine del rettilineo di partenza.

Una decisione presa in seguito al bruttissimo incidente di cui è stato vittima Miguel Oliveira: il portoghese ha visto la sua KTM spinta dal vento oltre il cordolo esterno in ingresso alla prima curva ed è finito nell'erba, cadendo ad oltre 300 km/h.

Il portacolori della Casa austriaca se l'è cavata con un grande spavento e con diverse contusioni, ma è stato molto fortunato, perché parliamo di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Una volta interrotta la sessione, i piloti sono stati convocati per una riunione d'emergenza, che ha portato alla decisione di cancellare il resto del programma odierno per questioni di sicurezza. Dei 22 piloti presenti, infatti, ben 19 erano favorevoli all'idea di fermare l'attività in pista.

Il problema è proprio alla prima curva, perché quando le moto escono dall'imbuto creato dalla tribuna e dalla palazzina dei box, espongono il fianco al vento e quando arrivano le folate più forte diventano quasi incontrollabili. Parlando di un punto in cui si superano ampiamente i 300 km/h è stato deciso quindi di fermarsi.

Ora però rimane un punto di domanda relativo alla griglia di partenza, perché non è stato ancora deciso come proseguirà il weekend. In caso di condizioni meteo favorevoli, infatti, le qualifiche potrebbero essere disputate domani mattina, altrimenti lo schieramento sarà formato in base alla classifica cumulativa delle prove libere.

Per avere un verdetto definitivo però bisognerà attendere domani mattina. Nel caso in cui le qualifiche non si dovessero disputare, sarebbe quindi la Yamaha di Maverick Vinales a scattare dalla pole position, con al suo fianco la Ducati di Andrea Dovizioso e la Honda di Cal Crutchlow. Marc Marquez invece sarebbe in seconda fila e Valentino Rossi in terza, con Fabio Quartararo molto attardato dopo la caduta di ieri.