MotoGP | Troppo dolore alla mano destra: Aleix Espargaro non corre

Sarà una domenica a ranghi ridotti per l'Aprilia. La Casa di Noale è arrivata ad Assen con i due piloti titolari e la wild card Lorenzo Savadori, ma oggi scenderà in pista solamente Maverick Vinales nel Gran Premio d'Olanda, con gli altri due che si sono dovuti arrendere agli infortuni rimediati nelle cadute avvenute nella Sprint di ieri.

Aleix Espargaro è stato vittima di un incidente ad alta velocità a poche centinaia di metri dal traguardo, nel quale ha rimediato una frattura alla mano destra. Questa mattina il pilota di Granollers si era sottoposto ad una visita di controllo in circuito ed aveva ottenuto il "fit" per scendere in pista nel Warm-Up per valutare le sue condizioni.

Tuttavia, l'esperimento si è fermato ancora prima di cominciare, quando Aleix ha provato ad infilarsi il guanto, rendendosi conto che il dolore era troppo forte e che quindi non aveva senso rischiare. La rinuncia alla gara di oggi quindi è stata immediata, pensando anche al fatto che la settimana prossima si corre nuovamente in Germania per l'ultimo GP prima della pausa estiva, quindi conveniva fermarsi nella speranza di poter essere della partita al Sachsenring.

"Purtroppo oggi non potrò gareggiare, la frattura alla mano destra è molto dolorosa! Cercherò di fare del mio meglio nei prossimi giorni per tornare in Germania!", ha detto lo stesso Aleix in un post pubblicato sui suoi canali social.

Come detto, l'Aprilia oggi non potrà contare neppure sul suo collaudatore Savadori, che questo fine settimana era impegnato come wild card. Il pilota italiano è stato vittima di un brutto highside in prossimità della curva 8 durante la Sprint di ieri, che purtroppo gli ha provocato delle piccole fratture a livello vertebrale.

Una volta avuta la certezza della diagnosi, dopo gli accertamenti svolti in ospedale, il pilota romagnolo è rientrato in Italia già nella serata di ieri, a sua volta con l'obiettivo di cercare di velocizzare il più possibile i tempi di recupero.