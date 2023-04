MotoGP | Tribuna Ducati al Mugello: tifo da campioni del mondo

Carica lettore audio

Il 10 e 11 giugno 2023 in occasione del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Internazionale del Mugello tornano le emozioni della Tribuna Ducati, un appuntamento speciale per i tifosi dei Campioni del Mondo per vivere l’adrenalina della MotoGP e vedere i propri eroi in azione dal vivo.

Nella stagione in cui corre da Campione del Mondo in carica, Ducati allestisce nuovamente la propria Tribuna alla storica curva del Correntaio. Per gli appassionati Ducatisti si tratta di una posizione privilegiata: il “Correntaio” è infatti uno dei punti migliori del circuito toscano in cui godersi il Gran Premio, con azioni di sorpasso numerose e spettacolari e la presenza di un maxischermo che consente di non perdersi nemmeno un istante del weekend di gara.

Le magliette, i cappellini e le bandiere rosse contribuiranno a creare un colpo d’occhio spettacolare in un palcoscenico straordinario, ideale per supportare da vicino i campioni del Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, insieme a tutti gli altri piloti che corrono su moto Ducati: Jorge Martin e Johann Zarco per il Prima Pramac Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez con il Gresini Racing MotoGP Team, Marco Bezzecchi e Luca Marini del Mooney VR46 Racing Team.

La Tribuna Ducati al Mugello Photo by: Ducati Corse

Nella stagione 2023 lo spettacolo della MotoGP al Mugello raddoppia con l’introduzione del format Sprint Race il sabato pomeriggio, che si aggiunge al tradizionale appuntamento della domenica con il Gran Premio d’Italia. Le modalità dei biglietti per la Tribuna Ducati assecondano questo cambiamento con un prezzo vantaggioso sul ticket valido sia per il sabato che per la domenica, lasciando comunque la possibilità di acquistare l’ingresso per la sola giornata di domenica. I biglietti sono già acquistabili online nella sezione dedicata del sito Ducati.com.

Per tutti i Ducatisti che acquistano il biglietto sono garantiti una serie di servizi e benefit per vivere un’esperienza indimenticabile . Dall’accesso libero alla tribuna in ogni momento, alla comodità del parcheggio moto riservato*, fino al servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Inoltre, gli appassionati riceveranno in omaggio il "Kit del tifoso", composto da t-shirt, cappellino e gadget, con cui andare a comporre una splendida coreografia durante il Warm-Up Lap della gara. Durante il weekend è previsto anche un saluto da parte dei piloti ufficiali Ducati agli appassionati presenti in Tribuna.

Le Corse sono una parte essenziale del mondo Ducati e da sempre la Casa di Borgo Panigale offre un posto privilegiato ai propri appassionati per godersi lo spettacolo della MotoGP in tanti circuiti internazionali. Le Tribune Ducati infatti saranno organizzate anche in occasione del Gran Premio delle Americhe al Circuit of Americas in Texas, del Gran Premio di Spagna al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, del Gran Premio di Francia al Circuit des 24 Heures du Mans, del Gran Premio di Germania al Sachsenring, del Gran Premio di Olanda al TT Circuit di Assen, del Gran Premio di Giappone al Circuito di Motegi e infine al Circuit Ricardo Tormo di Valencia, dove si correrà l’ultimo appuntamento stagionale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito Ducati.com.

La Tribuna Ducati al Mugello Photo by: Ducati Corse