MotoGP | Tre moto satellite sul podio: Ducati tra orgoglio e amarezza

Il risultato del Gran Premio di Argentina di domenica ha visto un nuovo vincitore, Marco Bezzecchi, e una squadra che non aveva mai vinto nella classe MotoGP, ma anche un podio insolito. C'erano tre piloti Ducati a comporlo (prima volta dal Gran Premio di Valencia del 2021), ma tutti rappresentavano squadre satellite, e questo è abbastanza raro da essere sottolineato.

Di per sé, il dominio della Casa italiana non è più una sorpresa: è presente in prima fila ininterrottamente dal GP di Valencia 2020 e sistematicamente sul podio dal GP d'Aragon 2021. In Argentina, la tripletta è arrivata in qualifica e poi nella gara principale, e gli è sfuggita solo nella Sprint, quando ha vinto la KTM di Brad Binder.

Per Johann Zarco, che ha contribuito a questo successo collettivo con il suo ritorno sul podio, tutto questo risiede nella qualità del lavoro svolto da Ducati per essere all'altezza della sua forte presenza in griglia, con il marchio che fornisce otto dei 22 piloti. "Ducati ha dimostrato l'anno scorso che non è in grado di fornire solo otto moto competitive, ma 16, perché ogni pilota ha due moto ed entrambe sono pronte a correre", ha dichiarato il francese al sito ufficiale della MotoGP.

"Credo che questa sia stata la sfida più grande: riuscire a fornire a tutte le squadre abbastanza materiale per essere competitive. Pramac è il 'vecchio' team satellite, quello che ha l'esperienza e la moto ufficiale da molti anni, ma gli altri team si stanno abituando alla Ducati e anche i piloti capiscono bene come usarla. È bello vivere questo momento con la Ducati e me lo sto godendo. Complimenti davvero alla Casa di Borgo Panigale perché è incredibile quello che riescono a fare prima del weekend per prepararla al meglio".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

Un trionfo senza piloti ufficiali

Prima del successo di Marco Bezzecchi, il 12° pilota Ducati a vincere in MotoGP, Termas de Rio Hondo era uno dei pochissimi circuiti del calendario attuale a non aver mai visto trionfare una Desmosedici - gli altri sono Buriram, Mandalika e, logicamente, i due nuovi circuiti che debuttano in questa stagione. Ma l'aggiunta di questo 23° tracciato al record di successi della Rossa e questa dimostrazione di forza è stata in qualche modo offuscata dall'assenza dei piloti ufficiali in classifica. Enea Bastianini era assente per un infortunio alla spalla subito dopo Portimao e Pecco Bagnaia è caduto, con suo grande dispiacere. Ha anche perso la testa del campionato a favore di Bezzecchi.

Gigi Dall'Igna ha ammesso la sua "amarezza per questa scivolata di Pecco, che fino a quel momento non aveva nessuna colpa". Il direttore generale di Ducati Corse ha dichiarato: "Stava gestendo molto bene la gara e, con molto talento, stava sfruttando al meglio l'andamento della stessa. Purtroppo, nelle gare sul bagnato è molto facile commettere un errore all'improvviso".

Lodando "un incredibile Bezzecchi", "un dominatore assoluto che ha dimostrato un grande talento" e una prima vittoria che arriva come "una conferma molto importante" per il team VR46 nella classe regina, Gigi Dall'Igna ha anche elogiato "un tenace Zarco" e "un ottimo Alex Marquez" in quello che è stato solo il suo secondo Gran Premio con la Ducati.

"Tre nostre moto sul podio, con tre squadre diverse, sono motivo di immenso orgoglio per il progetto Ducati", ha aggiunto il boss italiano. "Questo stato d'animo deve ora prevalere, con la modestia e lo spirito di squadra che ci contraddistinguono, oltre alla voglia e alla necessità di migliorare, di imparare da ogni errore che può capitare in una stagione che sarà lunga e combattuta, e che è appena iniziata".