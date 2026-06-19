MotoGP | Trackhouse vuole chiudere il rinnovo di Raul Fernandez a Brno
Dopo aver parlato con metà dei piloti del paddock della MotoGP, alla fine il proprietario del team Trackhouse, Justin Marks, ha preso la decisione di rinnovare Raul Fernandez per un'altra stagione.
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il grande obiettivo del Trackhouse Racing per il 2027 era rinnovare il giapponese Ai Ogura e farne il suo pilota di riferimento, tuttavia il giapponese ha ritardato la firma dell'offerta che Justin Marks gli aveva presentato durante la pre-stagione e all'inizio del Mondiale. Un'offerta che non ha mai accettato, dopo che la Yamaha gli ha offerto un posto come pilota ufficiale nel suo factory team.
Dopo che la perdita di Ogura si è concretizzata, Marks è entrato in una sorta di disillusione, prendendo la decisione di rinnovare completamente la line-up dei piloti per il 2027. La prima mossa è stata assicurarsi l'italiano Enea Bastianini, che il prossimo 30 giugno sarà liberato dal terzo anno di contratto che ha con KTM, a meno che il costruttore austriaco non prenda la decisione di mantenerlo in Tech 3, cosa che, al momento, sembra molto difficile.
Con Bastianini a disposizione, Marks non aveva fretta di chiudere per il secondo pilota della sua line-up, e ha tenuto riunioni con molti piloti, la maggior parte di quelli che non hanno ancora un contratto per il 2027.
Raúl Fernández, Trackhouse Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Tuttavia, i buoni risultati di Raul ed il rischio di affrontare una stagione con così tanti cambiamenti tecnici con due piloti completamente nuovi e senza esperienza con l'Aprilia, hanno portato la squadra nordamericana ad un riavvicinamento con Fernandez ed il suo rappresentante, con il quale questo fine settimana a Brno spera di chiudere un accordo per una stagione. Un contratto che, questo venerdì, "non è ancora firmato", ha assicurato a Motorsport.com una fonte a conoscenza delle trattative.
L'indizio che l'accordo sia vicino lo ha dato Aprilia, convocando Raul per il test di lunedì a Brno, con le nuove moto da 850cc e pneumatici Pirelli che saranno introdotti la prossima stagione, come abbiamo anticipato giovedì.
Fernandez doveva essere uno dei piloti che avrebbero provato la moto del 2027 senza avere un contratto, come Pedro Acosta con la KTM, o i piloti di Honda HRC, Joan Mir e Luca Marini. Tuttavia, ora tutto lascia pensare che lunedì, quando salirà sulla RS-GP27, lo farà con il contratto firmato.
Il madrileno, che questo venerdì ha superato il taglio della Q2, chiudendo decimo nella sessione pomeridiana del GP della Repubblica Ceca, si sta riprendendo da un episodio di appendicite acuta sofferto martedì e mercoledì, che lo ha lasciato "senza energie" alla fine della giornata, ma motivato a cercare di disputare al meglio il resto del Gran Premio.
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