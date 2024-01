MotoGP | Trackhouse svela le sue Aprilia RS-GP a stelle e strisce

La MotoGP sogna da tempo di allargare i propri orizzonti negli Stati Uniti e questa notte ha fatto un passo importante in quella direzione. Quando in Italia erano le sei del mattino, infatti, a Los Angeles sono stati presentati i colori della neonata Trackhouse Racing, la nuova squadra satellite dell'Aprilia.

La struttura americana subentra alla RNF Racing, che ha chiuso i battenti al termine della stagione 2023, dopo che la Dorna le ha negato il suo slot sulla griglia di partenza della classe regina a causa di "ripetute infrazioni e violazioni dell'accordo di partecipazione che hanno influito sull'immagine pubblica della MotoGP".

Il motivo è che il title sponsor ed azionista di maggioranza, CryptoDATA, non aveva pagato alcune fatture sia all'organizzazione del campionato che a vari fornitori. Il team principal Razlan Razali, che aveva mantenuto una quota del 40%, ha incolpato direttamente i suoi soci in un'intervista rilasciata a Motorsport.com, ritenendoli i responsabili del fallimento.

Ed è qui che è entrata in gioco la Trackhouse Racing, una squadra impegnata nella NASCAR, che stava già valutando un suo impegno in MotoGP a partire dal 2025. Quando si è aperta questa opportunità, però, ha deciso di anticipare i tempi, rilevando ciò che rimaneva della RNF Racing.

In questo modo è diventata la struttura satellite dell'Aprilia, confermando buona parte del personale del team, oltre ai piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez, le cui RS-GP sono state presentate in grande stile questa notte in California.

Photo by: Trackhouse Racing Team Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Trackhouse Racing MotoGP

La colorazione, che conferma il forte legame con gli Stati Uniti, è un'evoluzione di quella a stelle e strisce che era stata mostrata nel giorno dell'annuncio dell'ingresso del team in MotoGP, che però è stata affinata in maniera abbastanza evidente.

Tra le altre cose, il rapporto tra Trackhouse ed Aprilia sarà più stretto di quanto non fosse il precedente con RNF. Oliveira, infatti, avrà a disposizione una moto factory, identica a quella di cui disporranno i due piloti ufficiali della Casa di Noale, Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

Lo scorso anno invece la RNF Racing schierava due RS-GP in versione 2022, con le quali è stato colto come miglior risultato un quarto posto con il portoghese in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone.

Dopo l'uscita di scena di RNF, nei test di Valencia Fernandez è sceso in pista con la moto del test team Aprilia, mentre Oliveira era assente per infortunio. Il debutto in pista di Trackhouse è quindi fissato per i test di Sepang della settimana prossima, che andranno in scena dal 6 all'8 febbraio sul tracciato malese.

Non bisogna dimenticare poi che Oliveira dovrà scontare una long lap penalty nella gara di apertura, trattandosi di una penalità che ha rimediato in occasione del Gran Premio del Qatar dello scorso novembre, che non ha avuto modo di scontare a Valencia a causa dell'infortunio.