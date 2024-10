MotoGP | Trackhouse: Savadori sostituisce Oliveira anche in Thailandia

Non c'è ancora una data fissata per il ritorno in pista di Miguel Oliveira, che è ancora costretto a rimanere a casa per recuperare dalle fratture multiple rimediate al polso destro durante le prove libere in Indonesia, per le quali è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico alcune settimane fa.

Questo vuol dire che sull'Aprilia RS-GP con i colori del Trackhouse Racing continuerà a correre anche in Thailandia, per la terza gara di fila, il collaudatore della Casa di Noale, l'italiano Lorenzo Savadori. Per il pilota di Cesena si tratterà della prima esperienza al Chang International Circuit di Buriram in sella ad una MotoGP, ma non della prima volta in assoluto sul tracciato thailandese, sul quale ha corso in tre occasioni nel Mondiale Superbike in sella ad un'Aprilia RSV4, anche se l'ultima volta è stata ormai nel lontano 2018.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Buriram è come una nuova pista per me, perché non ci sono più andato dal 2018 con la Superbike. Non ci sono mai stato con la MotoGP, ma non vedo l'ora di correre con la mia Aprilia lì e inoltre, mentre siamo lì, continueremo a sviluppare la moto per il 2025", ha detto Savadori, che al momento non ha ancora sbloccato quota zero in classifica, anche se questa sarà la sua settima apparizione stagionale tra wild card e sostituzioni. Attualmente, infatti, il suo miglior risultato è 15° posto nella Sprint di sabato scorso in Australia.

Lorenzo ha anche spiegato di aver accusato qualche problemino fisico a Phillip Island, che si spera possa essere superato con l'arrivo in Thailandia: "Spero anche di sentirmi meglio con il braccio dopo alcuni giorni di riposo: è stato frustrante dovermi ritirare in Australia perché non avevo la forza nella mano per guidare correttamente la moto, ma spero di stare bene a Buriram".