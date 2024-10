MotoGP | Trackhouse: Savadori al posto di Oliveira a Motegi

La MotoGP si sposta da Mandalika a Motegi, dall'Indonesia al Giappone per il prossimo appuntamento del Motomondiale che si terrà nel nord dell'isola del Sol Levante.

Per il team Trackhouse l'appuntamento di Motegi sarà importante perché dovrà fare a meno dell'infortunato Miguel Oliveira. Il pilota portoghese si è infortunato nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Indonesia ed è stato operato di recente per ridurre le fratture al polso destro.

Per questo motivo a Motegi sulla moto di Oliveira ci sarà Lorenzo Savadori. Il pilota italiano, tester di Aprilia, correrà accanto al titolare Raul Fernandez. Per quanto riguarda il ritorno di Oliveira, il team si riserva di dare informazioni sul suo recupero in un secondo momento.

“In Giappone sostituiremo Miguel con Lorenzo Savadori, quindi avremo di nuovo due piloti", ha dichiarato Wilco Zeelenberg, team manager di Trackhouse Aprilia. "Abbiamo deciso di attenerci al nostro piano logistico e di volare con tutta la squadra a Motegi per concludere questa serie di tre gare di fila, tutti insieme. Detto questo, non sarà immediatamente facile da eseguire e speriamo che Aprilia possa utilizzare Lorenzo per il fine settimana per lavorare attraverso un programma di sviluppo e trovare conclusioni di performance per la nuova moto".

"Per Raul, sarà importante mantenere lo slancio e conquistare un'altra posizione nella top 10. Motegi è un bel posto, una pista difficile da frenare, quindi vediamo cosa possiamo fare lì. Ovviamente, teniamo Miguel nei nostri pensieri e speriamo che si riunisca a noi molto presto”.

Queste invece le parole di Lorenzo Savadori alla vigilia del fine settimana del Gran Premio del Giappone di Motegi: “Prima di tutto, voglio esprimere la mia speranza che Miguel possa tornare presto e avere una pronta guarigione! Per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone, non corro a Motegi dal 2010, quindi sono già passati più di 14 anni, ma è una bella pista e non vedo l'ora di iniziare le Prove Libere 1. Sono felice di debuttare per il Trackhouse Racing Team e ovviamente continueremo a lavorare sulla moto per poterla recuperare al più presto. Sono felice di fare il mio debutto per il Trackhouse Racing Team e ovviamente continueremo a lavorare sulla moto per migliorarla ogni volta che salirò in sella”.