MotoGP | Trackhouse: priorità ai piloti attuali, ma non scarta nessuno

eam manager di Trackhouse ha confermato che la sua priorità al momento è chiedere ai suoi attuali piloti quali sono i loro desideri, prima di elaborare qualsiasi piano per la sua formazione 2025.

"La prima cosa da fare è parlare con i nostri attuali piloti, per fare il punto sulla loro situazione, e non abbiamo ancora iniziato questo processo", ha spiegato Davide Brivio. "Naturalmente dobbiamo anche aspettare e vedere cosa succede nel paddock. Ci sono molte voci e tutti parlano, ma prima di tutto dobbiamo parlare con Miguel e Raul, per capire se sono felici, se vogliono restare o cambiare. Fare il punto della situazione e pianificare il futuro insieme, questa è la prima cosa".

Joan Mir è uno dei nomi che sono stati associati alla nuova struttura della classe regina. Interrogato sul campione del mondo 2020, che sta faticando in HRC, Brivio non ha negato la possibilità, ma è tornato sulla cronologia che ha previsto per i passi da compiere: "Prima di tutto ci sono i nostri due piloti attuali, con i quali dobbiamo parlare. Poi, se succede qualcosa... Chiunque può essere un'opzione!".

A parte l'identità dei piloti che potrebbero interessare a Trackhouse, la grande domanda è chi li nominerà. L'ex team manager della Suzuki, che ha dichiarato che non è compito della struttura di Justin Marks sviluppare giovani piloti per l'Aprilia, sottolinea che sia Fernandez che Oliveira sono sotto contratto con l'Aprilia, ma che è in costante comunicazione con Massimo Rivola, Amministratore Delegato della Casa di Noale, in modo che entrambi possano condividere il loro punto di vista su una decisione che alla fine li coinvolgerà entrambi.

"Lavoriamo a stretto contatto con Aprilia e Massimo. Alla fine, ovviamente, è una decisione di Trackhouse, ma vogliamo decidere insieme, non abbiamo intenzione di opporci. Stiamo parlando e credo che siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, quindi sono sicuro che troveremo soluzioni che soddisfino entrambe le parti", ha detto Brivio.

Davide Brivio donne la priorité aux pilotes actuels de Trackhouse mais garde un œil sur toutes les autres options. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Al Mugello, Rivola ha confermato questa buona intesa tra la Casa di Noale ed il suo team satellite: "Stiamo parlando con Davide, e io e lui siamo completamente d'accordo. Abbiamo le stesse sensazioni sui piloti". Fiducioso che un "futuro brillante" attende la squadra americana, il boss dell'Aprilia ha comunque lasciato la palla al suo connazionale: "Saranno loro a scegliere i piloti. Ovviamente, io dirò quello che penso. Al momento hanno dei buoni piloti. Penso che non abbiano ancora mostrato tutto il loro potenziale".

La porta di Trackhouse sembra chiusa per Joe Roberts, almeno per ora

Il primo punto su cui Brivio e Rivola sembrano essere d'accordo è l'esclusione di Joe Roberts dall'equazione per la firma di Trackhouse. Il pilota americano è stato leader della Moto2 nel 2024, ma il boss del team parla con cautela della sua situazione.

"Come abbiamo sempre detto, sarebbe bello avere un pilota americano, ma deve essere quando è il momento giusto per farlo. Saremmo felici di avere un pilota americano, ma dobbiamo anche vedere qual è il piano della nostra squadra, cosa vogliamo ottenere e quali sono le nostre ambizioni. Quando tutto questo si incastrerà, saremo felici di avere un pilota americano", ha detto.

Rivola, da parte sua, è più diretto. "Non credo che sia il caso, dato che il mercato può offrirci ottimi piloti ora", ha detto, ben consapevole delle opportunità che devono essere colte, sia per il team satellite che per il posto che rimane da occupare nel team ufficiale. Con il ritiro di Aleix Espargaró e la partenza di Maverick Vinales verso KTM, Aprilia deve decidere chi schierare al fianco di Jorge Martin. Logicamente, la strada intrapresa a Noale avrà un impatto sulle opzioni di Trackhouse.

"Credo che Davide abbia detto in un'intervista che non si tratta di Trackhouse che alleva un pilota junior per passare all'Aprilia, e sono d'accordo. Penso che ora dobbiamo andare sul mercato, che si sta muovendo abbastanza velocemente, e scegliere i migliori piloti possibili per le quattro moto", ha concluso.