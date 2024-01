MotoGP | Trackhouse presenta l'Aprilia il 26 gennaio a Los Angeles

Il 2024 è arrivato, e con lui anche le grandi novità (o le conferme) che la nuova stagione ci porterà. Inizio soft, come di consueto, con le presentazioni dei team, che svelano colori, design e piloti per la MotoGP che partirà il prossimo 10 marzo in Qatar. Una delle squadre più attese è sicuramente Trackhouse, la nuova formazione satellite Aprilia che subentra a RNF e che si presenterà ufficialmente il 26 gennaio a Los Angeles.

Dopo Ducati factory e Gresini, è stato il team americano a ufficializzare la propria data della presentazione. Gli Stati Uniti si affacciano così sulla MotoGP, con Trackhouse che esordisce nel 2024 andando a prendere il posto della vecchia formazione di Razlan Razali, ma conservando la stessa line-up di piloti.

Raul Fernandez e Miguel Oliveira, dunque, continueranno a correre in MotoGP con l’Aprilia, che però avrà i colori a stelle e strisce. Proprio alla fine del 2024 sarebbe scaduto l’accordo che prevedeva la fornitura di moto da parte di Aprilia, ma le parti hanno deciso di rinnovare. La speranza della formazione satellite di Noale è quella di disporre di RS-GP 2024, ovvero della versione più aggiornata proprio come i piloti della squadra ufficiale.

Photo by: MotoGP Presentazione del Trackhouse Racing Team Aprilia

Al termine della stagione passata, RNF aveva annunciato l’addio di Razlan Razali, che si sarebbe staccato dalla struttura. A questa notizia aveva fatto seguito un comunicato congiunto FIM, Dorna e IRTA che ufficializzava anche l’addio della squadra satellite Aprilia, respinta dal campionato a causa di “gravi inadempienze”.

Solo in un secondo momento, il posto di RNF è stato preso da Trackhouse, società americana molto nota nel panorama NASCAR e che vede la presenza del cantante Pitbull tra i proprietari. Creata nel 2021, la squadra ha deciso anche di puntare su esordienti di spicco con il programma “Project 91”, a cui ha partecipato anche Kimi Raikkonen, che recentemente ha preso parte alle gare di NASCAR, anche se non come pilota titolare.

Dopo le quattro ruote, Trackhouse ha deciso di investire anche sul motociclismo e ha strizzato l’occhio alla MotoGP, che punta a riportare negli Stati Uniti con un secondo gran premio, dopo la presenza di Austin. In occasione della comunicazione ufficiale dell’ingresso nel mondiale, Trachouse ha svelato le Aprilia con la colorazione a stelle e strisce, un omaggio anche al compianto Nicky Hayden, uno degli statunitensi più famosi, vincenti e ammirati della MotoGP dei tempi recenti.

Ora bisognerà scoprire quali saranno i colori definitivi che Trackhouse Aprilia userà durante la stagione 2024 della MotoGP, ma non si dovrà attendere molto. Riflettori accesi sulle due RS-GP il 26 gennaio, a pochissimi giorni di distanza dalle altre rivali. Il team Gresini ha infatti già annunciato la presentazione della squadra (con Marc Marquez al debutto) il 20 gennaio a Riccione. Come di consueto, il team Ducati factory toglierà i veli alle Desmosedici di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini a Madonna di Campiglio dal 21 al 23 gennaio.