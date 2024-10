MotoGP | Trackhouse: Oliveira ancora a riposo, c'è Savadori in Australia

Il Trackhouse Racing dovrà nuovamente fare a meno di Miguel Oliveira nel Gran Premio d'Australia di MotoGP. Dopo l'intervento chirurgico per la frattura multipla del polso destro che si è procurato nella sessione di prove libere del venerdì in Indonesia, il portoghese si sta sottoponendo a trattamenti di fisioterapia e sta lavorando per tornare in forma, con una gamma completa di movimenti nell'articolazione del polso, per poter tornare a correre il prima possibile.

Il suo recupero sta procedendo bene e nella prossima settimana Miguel farà un'altra valutazione con il suo staff medico. Tuttavia, al momento non è ancora stata confermata una data per il suo ritorno alle corse. Dunque, proprio come due settimane fa in Giappone, a sostituirlo in sella alla RS-GP della squadra statunitense ci sarà il collaudatore dell'Aprilia, l'italiano Lorenzo Savadori.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Prima di tutto, spero che Miguel continui a guarire rapidamente. Per quanto mi riguarda, non corro in Australia dal 2018, quando gareggiavo con Aprilia nel Campionato Mondiale Superbike. La pista mi piace molto e non vedo l'ora di provare la nostra Aprilia RS-GP su questo fantastico circuito", ha detto il pilota di Cesena.

"Naturalmente dobbiamo continuare il nostro lavoro di sviluppo della moto 2025 e quindi a Phillip Island, come a Motegi, proveremo diverse soluzioni. Non vedo l'ora di tornare su questa pista e di lavorare di nuovo con il team Trackhouse Racing MotoGP", ha aggiunto.

Anche il team principal Davide Brivio ha fatto il punto della situazione: "Ora andiamo in Australia per iniziare la prossima di fine stagione e purtroppo non potremo avere Miguel con noi, visto che sta continuando il suo recupero. Ma continuiamo a monitorare i suoi progressi giorno per giorno per vedere quando potrà tornare. Pertanto, ancora una volta, avremo Lorenzo Savadori in sella come sostituto di Miguel e andremo a Phillip Island con l'obiettivo di continuare i nostri miglioramenti, aiutando i progressi di Raul con la moto e cercando di capire dove possiamo ottimizzare ulteriormente il pacchetto con Aprilia".