MotoGP | Trackhouse: Fernandez rinnova e avrà la moto ufficiale

Un altro tassello della griglia della MotoGP è andato al suo posto. Raul Fernandez è infatti stato confermato anche per il prossimo anno come uno dei due piloti che vestiranno i colori a stelle e strisce della scuderia americana Trackhouse.

Lo spagnolo, ora al suo secondo anno nella squadra clienti Aprilia dopo il debutto in MotoGP con KTM, preseguirà il suo rapporto con Trackhouse per le prossime due stagioni, avendo firmato un contratto biennale che gli garantisce anche una buona stabilità per il prossimo futuro.

Fernandez era stato confermato da Trackhouse all'inizio di questo campionato, con una scelta abbastanza obbligata. La scuderia americana è infatti entrata nel mondo della MotoGP alla fine dello scorso anno sostituendo RNF, il vecchio team clienti Aprilia fermato da Dorna a causa delle difficoltà finanziare. A quel punto, tuttavia, il mercato piloti era già delinato e Trackhouse aveva deciso di proseguire con la medesima coppia scelta da RNF, con Miguel Oliveira ad affiancare proprio il giovane talento Fernandez, nella speranza che quest'ultimo potesse sbocciare al suo secondo anno su una moto Aprilia.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel corso di questa stagione, in effetti, lo spagnolo ha mostrato dei segnali di crescita, ad esempio con le prime file a Barcellona e al Sachsenring, oltre quattro piazzamenti nella top 10 nei primi nove round. Uno degli highlight è stata propria la bella prestazione nella gara di casa in Spagna, per quanto purtroppo la sprint si sia conclusa con una caduta mentre si trovava in testa.

Pur dovendo fare i conti con una moto vecchia, Fernandez ha ottenuto solo cinque punti in meno rispetto al compagno di squadra Miguel Oliveira nella prima metà della stagione, che non ha mai davvero trovato il feeling con la nuova RS-GP, posizionandosi proprio dietro al portoghese al 14° posto nella classifica piloti.

Grazie a questo nuovo contratto, a partire dal 2025 Fernandez avrà a disposizione la versione più recente della moto di Noale: "Sono molto felice di rimanere con Trackhouse Racing MotoGP. Questo nuovo progetto, con Justin e Davide, è fantastico e hanno costruito un'ottima squadra".

"Sono felice di sentire i loro piani per il futuro, perché hanno un'idea chiara di ciò che vogliono fare e per me, fin dall'inizio dell'anno, era prioritario cercare di rimanere nel team. Alla fine, sarò qui per i prossimi due anni, il che mi rende molto soddisfatto ma, naturalmente, questo significa anche che abbiamo molto lavoro da fare".

"Avremo il materiale completo nel 2025 e nel 2026, ovviamente una grande notizia, e in questo momento ci stiamo preparando per iniziare con una nuova moto a metà di quest'anno, quindi dobbiamo fare buon uso di questo per prepararci anche per il prossimo anno", ha spiegato lo spagnolo, che si è anche assicurato una moto di ultima generazione per la seconda parte di questa stagione, anche se con un motore vecchio a causa del regolamento.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dobbiamo mantenere la calma, capire tutto ciò che riguarda la moto e vedere cosa dobbiamo fare per la stagione 2025, è molto importante". "

Il 23enne dovrebbe essere l'unico pilota dell'Aprilia a godere di una continuità con il marchio di Noale il prossimo anno, in un contesto di grandi cambiamenti in Trackhouse e nel team ufficiale, che quest'anno si è assicurato l'arrivo di Davide Brivio per continuare a rafforzare la squadra. È possibile che Miguel Oliveira lascerà Trackhouse in direzione Pramac, che l'anno prossimo schiererà una line-up di piloti totalmente rivista dopo il passaggio a Yamaha.

"Siamo felici di confermare Raul nella nostra line-up per i prossimi due anni", ha dichiarato il team principal di Trackhouse Davide Brivio. "

"Avendolo visto all'opera negli ultimi mesi, abbiamo apprezzato il suo talento e sento che sta cambiando il suo approccio alle corse e che ha voglia di lavorare, di impegnarsi per migliorare, di risolvere i problemi e questo sempre con un approccio positivo".

"Questo è un aspetto che abbiamo apprezzato e che sarà molto importante portare avanti per il nostro futuro, avendo già 3 anni di esperienza in MotoGP e conoscendo l'ultima Aprilia RS-GP con specifiche 2024 da Silverstone a fine stagione - sarà il modo migliore per preparare Raul per i prossimi due anni".

"Penso che abbiamo molto in comune; il modo di pensare su questo progetto e Raul è contento della direzione del team, quindi ci sono tutte le condizioni di cui abbiamo bisogno per rendere la nostra sfida più forte, aiutare Raul ad essere un pilota più forte e continuare a spingere per rendere Trackhouse Racing un team MotoGP migliore", ha aggiunto il manager italiano.