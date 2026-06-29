MotoGP | Trackhouse è la squadra del momento: ecco cosa la rende diversa dalle altre

Nel mezzo dello scambio di colpi in cui sono coinvolte Ducati e Aprilia compaiono i teorici attori secondari come Fabio Di Giannantonio (Team VR46), Ai Ogura e Raul Fernandez (entrambi nel Trackhouse Racing), per mettere sottosopra il pollaio e sfidare l'ordine di potere stabilito.

Nel caso di "Diggia", il romano è un po' più solo al fronte a causa della mancanza di brio di Franco Morbidelli, il suo compagno. Il giapponese e lo spagnolo, tuttavia, si sono mostrati di recente più incisivi di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, i loro teorici capifila in Aprilia.

Se conteggiamo gli ultimi quattro eventi, Ogura ha totalizzato 91 punti e Fernandez, 70, entrambi davanti a Martín (66 punti) e Bezzecchi (44) nella stessa finestra di tempo. Solo Marc Marquez (96 punti) ha ottenuto più punti della coppia di Trackhouse, nella rimonta del campione del mondo dopo l'operazione alla spalla.

Questa deriva 'in crescendo' ha avuto il suo climax ad Assen, con due doppiette (sabato e domenica) stratosferiche che, pur essendo prevedibili, non sono state meno d'impatto.

Nemmeno nei sogni migliori dei responsabili del team nordamericano si contemplava la possibilità di mettere insieme un weekend perfetto come quello del GP d'Olanda. Alla doppietta del sabato, con Fernandez davanti a Ogura, ha fatto seguito l'impresa ancora più difficile, la domenica, con le posizioni della coppia invertite.

Davide Brivio, director del equipo Trackhouse Racing, Justin Marks, propietario de Trackhouse Racing Foto de: Trackhouse Racing Team

Una vera impresa per una scuderia che tre anni fa non era nemmeno presente in MotoGP, per quanto la maggior parte del gruppo umano che la compone lavorasse già insieme in quella struttura RNF che si reggeva in piedi a malapena, fino ad arrivare al collasso.

Fu allora, in vista del 2024, che Justin Marks, il proprietario della vistosa compagnia così presente nella NASCAR, individuò l'opportunità di diventare la punta di lancia della volontà del campionato di sbarcare in grande stile negli Stati Uniti.

In un primo momento, la direzione del braccio MotoGP di Trackhouse sarebbe dovuta essere affidata a PJ Rashidi, una persona molto legata a diverse discipline motoristiche (Formula 1, NASCAR), per la sua lunga esperienza in Alpinestars. Tuttavia, a febbraio, durante i primi test pre-stagionali, Motorsport.com ha riportato l'arrivo di Davide Brivio al posto di Rashidi.

Il curriculum di Brivio, figura fondamentale nella rinascita della Yamaha nell'era di Valentino Rossi; nella rifondazione di Suzuki – progettò il gruppo che fu campione con Joan Mir, nel 2020 –; e il suo recente passaggio in F1 – è stato racing director di Alpine –, lo avvaloravano. La sua scelta, due anni dopo, va definita come chiave per comprendere la crescita di Trackhouse, che ha lasciato la "Cattedrale" al secondo posto della classifica a squadre.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A differenza di quanto accade in altri box, in cui comandano ingegneri o ex piloti, quello di Brivio è un profilo molto più esecutivo. I suoi punti di forza, secondo chi lavora e ha lavorato sotto la sua guida, sono la capacità di analisi e l'empatia. "Per lui, l'aspetto umano è uno degli aspetti più importanti", concordano coloro che lo conoscono bene.

Come ripete Fernandez ogni volta che ne ha occasione, l'influenza dell'italiano e la sua abilità nel trasmettergli fiducia sono state determinanti perché il madrileno riuscisse ad astrarsi da tutto il rumore che di solito lo circondava, e tirasse fuori la sua versione migliore. "Davide è stato il mio grande sostenitore in tutto questo tempo; una delle persone a cui devo di più il fatto di essere qui in questo momento", riconosce il #25.

Ancora più decisivo è Brivio per comprendere l'esplosione di Ogura, una sua scommessa personale che ha sorpreso moltissima gente all'interno del paddock, dato che la fece prima ancora che il pilota di Kiyose si proclamasse campione del mondo Moto2 (2024).

La progressione del giapponese, che in Olanda ha portato il suo Paese a vincere un Gran Premio dopo 22 anni (Makoto Tamada, nel 2004), convalida senza dubbio il fiuto di chi ha puntato su di lui. In modo indiretto, lo fa anche il fatto che sia stato scelto da Yamaha per diventare pilota ufficiale della marca dei diapason a partire dal 2027, insieme a Martin.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Per qualsiasi team che non sia ufficiale, ottenere una doppietta è un sogno. Una cosa è farlo nella Sprint, che è già importante; ma farlo nella gara lunga conta ancora di più. A maggior ragione se pensiamo che siamo gli ultimi ad essere arrivati in MotoGP", analizza Brivio, che in nessun caso dimentica di sottolineare l'enorme lavoro svolto da Aprilia dal punto di vista tecnico.

La prova del tremendo passo avanti fatto dalle RS-GP è evidente constatando che le prime quattro posizioni della griglia sono state occupate dai prototipi di Noale. "Il modo migliore per spiegare cosa è successo ad Assen è che i nostri piloti hanno saputo trovare il modo di andare più veloci degli ufficiali", ha semplificato, prima di arrendersi ad Ogura, sia per ciò che aveva appena fatto, sia per la sua metodologia che per l'etica del lavoro.

Per i suoi valori, insomma. "Ai è uno dei migliori piloti con cui abbia lavorato, e ho lavorato con molti. Lo porterò nella mia memoria per sempre. Cerca di migliorare passo dopo passo, è molto intelligente e sa come utilizzare l'esperienza. Non torna mai indietro. Inoltre, racchiude tutto ciò che proietta la cultura giapponese, viene dall'Asia Talent Cup, e credo che possa essere un'ispirazione", lo elogia, senza dimenticare il buon momento del suo compagno: "Con Raul siamo riusciti a metterlo nella migliore condizione possibile, perché dimostri di cosa è capace".

A Brivio, in ogni caso, restano meno di sei mesi nell'incarico che occupa attualmente, prima di approdare in Honda. A Montmeló, la gara in cui è stato ufficializzato il suo addio a fine stagione, ha già passato il dossier dei compiti legati al futuro di Trackhouse.

Tra questi c'è la firma della coppia di piloti che gareggeranno a partire dalla prossima stagione. Da Brno, poco più di una settimana fa, quella trattativa è gestita da Francesco Guidotti, mentre Brivio resta alla guida delle operazioni sportive di questo 2026.

Francesco Guidotti Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

In questo senso, l'idea è chiudere l'ingaggio di Enea Bastianini, sempre che KTM liberi il riminese dall'opzione unilaterale di rinnovo che ha la Casa di Mattighofen, e che scade questo martedì. Allo stesso tempo, negli ultimi giorni si sono intensificate le trattative con Fernandez, per prolungare il rapporto con lui. La principale discrepanza riguarda la durata dell'accordo, dato che mentre il pilota si sentirebbe più tutelato se l'impegno fosse di due anni, Trackhouse propende per offrirgliene solo uno.

Questa è la questione più urgente che dovrà risolvere Guidotti, che ha davanti a sé un compito complicato se il suo obiettivo è equiparare la sua opera di governo a quella di chi tra sei mesi diventerà il suo predecessore.