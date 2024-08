MotoGP | Trackhouse conferma la firma di Ai Ogura

L'ingaggio del pilota giapponese, che attualmente partecipa al Campionato del Mondo Moto2 - secondo in classifica, a 22 punti dal leader Sergio Garcia - è stato riportato il mese scorso da Motorsport.com e precede l'arrivo di Miguel Oliveira al Prima Pramac Racing, che dovrebbe essere annunciato nel prossimo futuro.

Ogura, 23 anni, si è impegnato con la squadra di Justin Marks per i prossimi due anni, fino alla fine del 2026. Il pilota giapponese, che finora ha ottenuto due vittorie e quattro podi quest'anno, ha avuto la meglio sull'americano Joe Roberts, con il quale i dirigenti di Trackhouse hanno avuto diversi incontri che non sono andati a buon fine.

"Innanzitutto, vorrei ringraziare tutte le persone che fanno parte di questo progetto e tutti coloro che mi hanno sostenuto. Naturalmente, questo è il sogno! Il passo finale da compiere. La MotoGP è il massimo livello che si possa avere, quindi sono ovviamente molto contento di esserci arrivato. Sono molto felice di poter correre nella classe regina e non vedo l'ora di farlo insieme al Trackhouse Racing MotoGP Team", ha detto Ogura.

"Vedo che la squadra è davvero competitiva e la moto è molto forte. Come pilota, il mio compito è fare quello che posso con tutto quello che ho. La mentalità è sempre la stessa, ma sono molto felice di far parte del Trackhouse Racing e di fare questo passo verso la MotoGP con loro. Non vedo l'ora di iniziare il 2025. Ora devo pensare al Campionato del Mondo Moto2. Cercherò di finire quest'anno nel miglior modo possibile e di arrivare ben preparato al 2025. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno!", ha aggiunto il pilota giapponese.

L'ingaggio di Ogura da parte di Trackhouse è notevole se si considera che il suo passato è sempre stato legato alla Honda, che gli ha dato la possibilità di debuttare nel campionato. In attesa di ulteriori sviluppi, sembra che il #79 sarà l'unico pilota giapponese sulla griglia di partenza del prossimo anno, con la Casa giapponese che intende sostituire Takaaki Nakagami del Team LCR con il thailandese Somkiat Chantra, anch'egli proveniente dalla Moto2.

Allo stesso modo, è sorprendente che Ogura e Chantra potranno debuttare in MotoGP la prossima stagione, mentre Sergio Garcia non potrà farlo. Lo spagnolo, che attualmente domina la classe Moto2, era anche lui uno dei candidati per la seconda Aprilia di Trackhouse, che alla fine ha optato per il pilota di Kiyose (Tokyo).

Ai Ogura, Trackhouse Racing, Justin Marks, Trackhouse Racing Team Owner Foto di: Trackhouse Racing Team

"Siamo entusiasti di aver finalizzato l'opportunità di iniziare un nuovo progetto con Ai, uno dei piloti più talentuosi della Moto2. Apprezziamo il suo stile di guida, la sua resistenza durante le gare e riteniamo che Ai abbia il potenziale per diventare un grande pilota della MotoGP. Mentre lavoreremo per sviluppare il Trackhouse Team come progetto per la MotoGP, lavoreremo contemporaneamente per dare ad Ai gli strumenti per esprimere il suo talento e crescere il più possibile", ha detto il team principal Davide Brivio.

"Credo che con Raul, giovane ma esperto, e Ai, nuovo talento in crescita, Trackhouse si sia assicurata una forte formazione di piloti per il futuro. Ci aspetta un periodo entusiasmante, ma prima di tutto vogliamo concentrarci su ciò che stiamo facendo ora, i nostri campionati e cercare di concludere il miglior risultato possibile, prima di iniziare il nostro viaggio insieme", ha proseguito.

L'ingaggio di Ogura chiarisce un'altra delle incognite rimaste sulla griglia di partenza del 2025, che diventa sempre più definita ogni settimana che passa. Con l'undicesima tappa del calendario in programma questo fine settimana in Austria, mancano ancora cinque annunci, ma tutti sembrano già decisi.

Valentino Rossi non lascerà a piedi il suo pupillo Franco Morbidelli e lo accoglierà alla VR46, dove farà coppia con Fabio Di Giannantonio, la punta di diamante del team di Tavullia. Fermin Aldeguer dovrebbe essere il sostituto di Marc Marquez alla Gresini, una volta che il catalano passerà ne box ufficiale Ducati e vestirà di rosso.

Anche il passaggio ufficiale da Nakagami a Chantra potrebbe essere ufficializzato da un momento all'altro, procedura che lascerebbe irrisolto solamente il binomio Pramac. Oliveira e Jack Miller, che un mese fa aveva mezzo piede fuori dalla MotoGP e che ora sta perfezionando il suo passaggio alla squadra di Paolo Campinoti, dovrebbero essere le scelte designate.

Il proprietario della squadra, Justin Marks, ha approfittato dell'annuncio per salutare anche la partenza del pilota portoghese: "Trackhouse apprezza profondamente il lavoro e l'impegno che Miguel ha profuso quest'anno, il nostro primo in MotoGP. La sua disponibilità a lavorare con la nuova proprietà e a trarre il massimo dall'Aprilia RS-GP24 in questa stagione è stata di grande aiuto per l'affermazione di Trackhouse nel campionato. Gli auguriamo il meglio per il 2025 e oltre, e ci auguriamo di continuare a ottenere successi nella stagione 2024".