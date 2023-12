MotoGP | Trackhouse-Aprilia: due moto ufficiali nel 2024?

Gli ultimi due mesi sono stati frenetici per Marks, che ha colto l'opportunità offerta dalla Dorna, promoter della MotoGP, di occupare i due posti lasciati liberi dal crollo finanziario del team RNF.

La società dell'ex pilota originario del Missouri ha ereditato gli accordi della struttura malese che erano ancora in vigore, sia con Aprilia, il fornitore delle moto, sia con la maggior parte dei dipendenti, lieti di voltare pagina e di concentrarsi su questa nuova tappa.

Alla guida del team ci saranno lo stesso Marks, PJ Rashidi, in qualità di direttore, e Wilko Zeelenberg come team manager. L'idea è quella di dare stabilità a un progetto chiave agli occhi della Dorna, per entrare definitivamente nel mercato americano.

Prova di questa solidità è il rinnovo dell'accordo con Aprilia come fornitore delle moto di Oliveira e Fernandez, che inizialmente scadeva alla fine del 2024.

"Abbiamo concordato un contratto pluriennale con Aprilia. Dal nostro punto di vista sarebbe un errore aver firmato con loro e poi cambiare un anno dopo", ha rivelato Marks in una conversazione con Motorsport.com.

Per l'americano, Trackhouse ha trovato nel marchio di Noale il partner perfetto per salire su un treno in corsa, che è quello che ha significato per la sua azienda entrare nel campionato con così poco tempo a disposizione.

Alla presentazione dell'annuncio del team, avvenuta all'inizio del mese, Massimo Rivola (AD del rearto corse di Aprilia), aveva già spiegato del ruolo rilevante che esemplificava il livello di collaborazione che le due parti hanno pianificato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, Aprilia Racing Independent Team

"Non vogliamo essere un semplice cliente di Aprilia, ma un partner per aiutarla a vincere il titolo", aggiunge Marks, che, dato il poco tempo a disposizione, ha generato una formula basata sulle sinergie tra Aprilia e Trackhouse Racing, installata all'interno delle strutture della fabbrica di Noale.

"La nostra intenzione è quella di lottare per vincere le gare. Entro tre-cinque anni vogliamo diventare il miglior team indipendente del paddock. Vogliamo essere attraenti per i migliori piloti e tecnici. Da lì si opererà con l'intenzione di migliorare la comunicazione e ridurre i tempi di reazione.

"Il nostro piano è di gestire questa squadra da Noale. Le moto saranno assemblate e preparate lì, in Aprilia, e questo ci aiuterà. Stiamo facendo pressione su Aprilia affinché possiamo avere due moto ufficiali già nel 2024. È una cosa che non avevano in mente, ma stanno lavorando sodo per riuscirci".

"Probabilmente ne avremo una alla prima gara, in Qatar, e dopo qualche gara arriverà la seconda", dice l'imprenditore, che al momento sta decidendo se la prima RS-GP del 2024 sarà assegnata a Oliveira o a Fernandez.

"L'idea è di averle entrambe il prima possibile. Nelle prossime due settimane decideremo chi dei nostri piloti avrà per primo la moto ufficiale, ma l'importante è che sia Miguel che Raul l'abbiano nelle prime gare. Tutto dipenderà dalla velocità con cui Aprilia riuscirà a produrle".