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MotoGP | Trackhouse annuncia un nuovo azionista: la piattaforma d'investimento 1936

Una piattaforma di investimenti nel settore dello sport e dell’intrattenimento con sede a Londra sosterrà la prossima fase di crescita della struttura satellite dell'Aprilia in MotoGP, che quest'anno ha già vinto due Gran Premi ed è terza nel Mondiale, ma si pone obiettivi sempre più ambiziosi.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 14 ott 2026, 16:01

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Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La stagione 2026 è stata fin qui ricca di soddisfazione per il Trackhouse Racing, che ha già ottenuto due vittorie domenicali, una ciascuno per Raul Fernandez ed Ai Ogura, ed altrettante nelle Sprint, e al momento occupa il terzo posto nella classifica riservata ai team del Mondiale MotoGP.

Questa crescita esponenziale ha portato anche ad un aumento dell'interesse per la struttura satellite dell'Aprilia, che oggi ha annunciato che 1936, la piattaforma globale di investimento nello sport e nell'intrattenimento, ha effettuato un significativo investimento di minoranza nel team, che tuttavia non è stato quantificato a livello economico.

"1936 si unisce al fondatore e CEO Justin Marks e ad Avenue Sports Fund come azionista del team. Insieme, il gruppo proprietario effettuerà investimenti significativi nella crescita e nel successo del team, in pista e a livello commerciale, mentre il campionato entra in una nuova era di espansione globale", spiega la nota diffusa dal team riguardo al nuovo arrivo nella compagine societaria.

"L'investimento arriva infatti in un momento cruciale per la MotoGP. Sotto Liberty Media, con una fan base internazionale in crescita ed un interesse crescente, il Mondiale sta costruendo la piattaforma commerciale che le sue gare meritavano da tempo. Trackhouse, insieme a 1936, è posizionata per guidare questa crescita", aggiunge il comunicato.

Justin Marks, Team Owner Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Justin Marks non ha nascosto il suo entusiasmo per l'arrivo di questo nuovo partner, che può garantire una nuova spinta non solo a Trackhouse, ma secondo lui a tutto il movimento della MotoGP in un momento di transizione importante come questo.

"È un momento emozionante per il Superfile Trackhouse MotoGP Team, che annuncia l’ingresso di 1936. Entrambe le realtà condividono la convinzione che il Campionato del Mondo di MotoGP rappresenti un’opportunità globale e che Trackhouse possa ricoprire un ruolo di primo piano in un entusiasmante percorso di crescita. Il team ha ora numerose opportunità di effettuare investimenti significativi nella competizione, nel marchio, nella narrazione e nell’esperienza Trackhouse, affiancato da un gruppo di partner eterogenei e di grande talento", ha detto Marks.

Dal canto suo, anche Charlie Raposo, CEO di 1936, non vede l'ora di cominciare questa nuova avventura: "Riteniamo che la MotoGP sia solo all’inizio del proprio potenziale commerciale. Le gare sono senza dubbio le migliori nel mondo del motorsport e la base di tifosi, in continua crescita, è estremamente fedele e profondamente coinvolta. Si tratta già di uno sport globale, con un notevole margine di crescita a livello internazionale".

"Justin ha creato una squadra davvero ambiziosa ed un marchio che si distingue dagli altri, e siamo orgogliosi di affiancarlo in questo percorso volto a costruire la squadra più competitiva della MotoGP, sia in pista che fuori. Non vediamo l’ora di lavorare al fianco della squadra per sviluppare il franchise più entusiasmante di questo sport", ha concluso.

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