MotoGP | Torna la Tribuna Aprilia a Misano dal 12 al 13 settembre

Sono disponibili i biglietti per la Tribuna Aprilia al GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP e gara di casa per Aprilia.

Sabato 12 e domenica 13 settembre i tifosi della Casa di Noale potranno seguire da vicino l'azione in pista da una tribuna interamente dedicata al mondo Aprilia. Un’occasione unica per vivere il Gran Premio a Misano insieme ad altri appassionati di Aprilia e sostenere Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

Il Campionato del Mondo MotoGP si prepara a entrare nella seconda parte della stagione: dopo la pausa estiva, i piloti affronteranno i GP di Silverstone e Aragón prima del ritorno in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Nei primi undici appuntamenti stagionali, Aprilia Racing ha occupato stabilmente le posizioni di vertice con Jorge Martín, attuale leader del mondiale, e Marco Bezzecchi, portando inoltre quattro RS-GP26 nelle prime sei posizioni della classifica piloti, grazie anche ai risultati del SuperFile Trackhouse MotoGP Team con Ai Ogura e Raúl Fernández. Il Gran Premio a Misano rappresenterà quindi un appuntamento particolarmente significativo per il campionato e, soprattutto, la gara di casa per Aprilia Racing.

Tribuna Aprilia a Misano Foto di: Aprilia Racing

La Tribuna Aprilia sarà il posto perfetto per vivere da dentro il weekend di Misano da una prospettiva privilegiata, con una serie di servizi dedicati ai tifosi. Il biglietto della Tribuna Aprilia include il posto numerato, il parcheggio gratuito, il guardaroba per chi raggiungerà il circuito in moto e un fan kit distribuito nella mattinata di domenica. Nel corso del weekend la tribuna sarà inoltre animata dalla presenza di alcuni protagonisti di Aprilia, tra cui il Brand Ambassador Max Biaggi, il test rider Lorenzo Savadori, Tommaso Marcon e altri ospiti.

I biglietti sono acquistabili sia per la sola giornata di domenica 13 settembre, sia per entrambe le giornate del weekend, sabato 12 e domenica 13 settembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.aprilia.com. I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma www.ticketone.it, selezionando l'evento “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, e scegliendo, nella mappa del circuito, la Tribuna D – Sezione E.