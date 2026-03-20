MotoGP | Toprak sorride in Top3: "Bene la dura davanti, meno la frenata"

Le condizioni miste pioggia-asciutto hanno mischiato parecchio le carte in questo venerdì di prove del GP del Brasile di MotoGP e, fra le tante sorprese, c'è anche Toprkas Razgatlıoğlu in Top3 e migliore dei piloti Yamaha.

A Goiânia è difficile capire il meteo pazzerello e se al mattino il bagnato aveva per lo più avuto la meglio, nel pomeriggio le gocce d'acqua sono cominciate a scendere dopo una trentina di minuti dall'inizio della sessione, congelando le posizioni.

La terza è andata all'alfiere della Pramac, che con la sua M1 griffata Prima si è guadagnatato l'accesso diretto alla Q2 del sabato, cosa che lo ha decisamente soddisfatto.

"Oggi è stato bellissimo, anche quando ero in Superbike mi divertivo molto in queste condizioni. Dopo che ho ottenuto il tempo sono tornato ai box e ho visto che ero fra i primi tre: in quel momento mi sono sorpreso, ma ho anche sorriso!", ha spiegato il turco.

"Ovviamente non ho festeggiato come un matto perché resto concentrato su domani ed oggi è solo venerdì, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro accedendo direttamente alla Q2. Ora pensiamo a fare bene Qualifiche e gara".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La contentezza per il bel piazzamento lascia però spazio anche alle dovute analisi di una situazione sicuramente inedita per tutti, come è del resto il tracciato sudamericano.

Un primo aspetto da prendere in considerazione riguarda la gomma dura anteriore, che Razgatlıoğlu ha scelto per la sua moto e con la quale si trova meglio, nonostante ci sia da fare molta attenzione per come è il disegno della pista.

"A Jerez avevo provato questa gomma e, anche se era una situazione un po' diversa, devo dire che mi trovo meglio in staccata e in ingresso curva. Stavolta credo sia stato più rischioso, specialmente nelle curve a sinistra che sono poche e richiedono prudenza. Ma all'ultima curva, ad esempio, mi sento molto meglio con l'anteriore".

"Inoltre, non conoscendo molto le Michelin, mi fido molto del mio ingegnere e, confrontandoci, è venuto fuori che la mescola dura fa al mio caso".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il secondo punto da analizzare riguarda la staccata, dove al momento Toprak pare ancora fare un po' di fatica nel mettere insieme tutto per poter rendere al meglio.

"Ho commesso qualche errorino nel giro veloce che ho fatto, i freni Brembo sono strani; dopo l'ultima curva c'è il lungo rettilineo e quando arrivo alla prima curva la moto non si ferma".

"Non so perché, ma sto avendo parecchie difficoltà: normalmente, se stacco forte il freno esercita subito una grande potenza e la moto si ferma. Ed è anche così che ho imparato a fare gli 'stoppie'. Ma se la moto non frena, mi sento meno sicuro con la gomma anteriore".

"Il problema credo sia dovuto anche alle temperature basse, ma se quelle della pista si alzeranno, non credo che avremo altri guai in merito e se riusciremo a migliorare il primo settore, si potrà ottenere anche un crono migliore".

"I risultati di oggi sono figli di condizioni particolari, c'è chi ha montato gomme da bagnato e chi ha scelto quelle da asciutto. Non sappiamo ancora cosa avremo domani, se pioggia, asciutto o misto come oggi. Ma sono pronto a tutto e a dare il massimo".