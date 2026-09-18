MotoGP | Toprak Razgatlioglu "sta lavorando" al ritorno del GP della Turchia per il 2028

Il pilota turco Toprak Razgatlioglu ha rivelato di essere personalmente coinvolto in un progetto volto a riportare una gara nel suo Paese nel calendario della MotoGP.

Pur ammettendo che sarebbe difficile trovare uno slot nel 2027 per il circuito di Istanbul Park, il 29enne ha detto che sono in corso degli sforzi per provare garantire una gara turca nel calendario 2028 della MotoGP.

L'idea di una gara del Mondiale MotoGP segue l'annuncio di aprile che il Gran Premio di Turchia tornerà nel calendario della Formula 1 nel 2027.

"Istanbul Park è pronto per correre già ora," ha detto Razgatlioglu ai giornalisti in vista del Gran Premio d'Austria di questo weekend. "Per il prossimo anno, non abbiamo alcuna possibilità di inserirlo nel calendario. Ma ora stiamo parlando del 2028. Perché abbiamo la possibilità di riportare lì la MotoGP".

"Perché la Formula 1 ha fatto un contratto di cinque anni, e questo è positivo. Quindi perché la MotoGP non dovrebbe tornare a Istanbul Park? Vedremo, stiamo ancora lavorando per questo".

Podium: race winner Marco Melandri with Valentino Rossi and Nicky Hayden Foto di: Gresini Racing

Come con la Formula 1, la Turchia e la MotoGP hanno già una storia. Il GP di Turchia ha vissuto tre edizioni, dal 2005 al 2007, con Marco Melandri che ha vinto le prime due e Casey Stoner che ha conquistato la vittoria nel 2007.

Razgatlioglu ha un seguito fedele nel suo Paese e ci si può aspettare che richiami un grande pubblico, in particolare data la vicinanza di Istanbul. Una gara vicino ad una città così grande si inserirebbe negli sforzi in corso della MotoGP per spostare gli eventi più vicino ai principali centri urbani.

Razgatlioglu ha ricordato alla stampa che avrebbe un grande peso sulle spalle qualora un Gran Premio di Turchia diventasse realtà.

"Se la MotoGP torna ad Istanbul Park, devo mostrare qualche risultato speciale," ha aggiunto. "Questo è il problema più grande, sapete? Troppa pressione per me!".