MotoGP | Toprak deluso: "Non riesco a fermare la moto. Con la Soft era come se stessi guidando una moto a noleggio"

Dal barlume di speranza, a una tristezza apatica che fa dispiacere vedere nel volto del campione del mondo in carica della World Superbike e attuale pilota del team Pramac.

Toprak Razgatlioglu si era presentato nel primo turno di prove libere con un risultato incoraggiante. Lui stesso ha definito il 14esimo tempo delle Libere 1 come un segnale positivo. Ma le cose sono peggiorate rapidamente, fino a chiudere le Prove con l'ultimo posto - 21esimo - staccato di quasi 2 secondi dal miglior tempo di Marco Bezzecchi e a mezzo secondo da Jack Miller, il suo compagno di squadra che lo ha preceduto.

"Stamattina è andata perfettamente. Mi sentivo molto bene con gomma media, avevo solo bisogno di migliorare in qualche curva. Guardando i dati a fine sessione, in vista delle Prove (Prequalifiche), ho pensato che avremmo fatto un grosso passo avanti con gomma morbida. Ma ho montato la prima gomma morbida e sono rimasto sorpreso, perché non sembrava più la mia moto. Era come se stessi guidando una moto a noleggio".

"Ho cercato di guidare adattandomi allo stile richiesto da questa gomma, perché la moto non si fermava e andavo largo in ingresso curva. Quando non riesco a fermarla, non è facile affrontare le curve. Mi trovo a guidare come in Superbike, perché il posteriore spinge l’anteriore con gomma morbida e la moto non si ferma. Oltretutto, non sono abituato a questa gomma posteriore morbida, perché ero abituato a usare la SCX".

"Il grosso problema è che la moto non si ferma. Non riesco a impostare la curva, perdo la traiettoria e in uscita la situazione non cambia: non riesco a fare un buon tempo. Ne sto parlando con la squadra, ma non sappiamo il motivo di questo problema. Ho cercato di migliorare, ma sembra che il fatto di avere più aderenza qui, che è una cosa positiva, renda problematico fermare la moto".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Partire con l'assetto di Aragon non sembra avere aiutato il turco. Toprak ha capito di non poter fare affidamento su quel set up per via di un grip differente dell'asfalto. Guardare i dati di Fabio Quartararo, purtroppo per lui, non è servito a migliorare la situazione in frenata.

"Stamattina siamo partiti con quell’assetto, che abbiamo adoperato anche al pomeriggio. Ma su questa pista l’aderenza cambia e credo che sia questo a fare la differenza. Ho provato anche a guardare i dati di Quartararo. Freno prima, ma la moto non si ferma comunque. Non so se troveremo la strada, ma lo vedremo domani".

Per quanto riguarda il turno pomeridiano, quello andato peggio dei due disputati, Razgatlioglu ha rivelato quale fosse il suo obiettivo prestazionale. Ma il suo giro più rapido è stato più lento di circa 9 decimi di secondo.

"Sono davvero sorpreso per come è andata oggi pomeriggio, visto che ero molto motivato questa mattina, dopo aver disputato la mia miglior FP1 della stagione. Ero partito molto positivo, pensando di dover migliorare solo qualche curva per ottenere un buon tempo. Considerando che a fine Libere 1 avevo realizzato il mio miglior tempo con una gomma media con 15 giri alle spalle. Pensavo di poter girare sull’1’31" con gomma morbida, invece ho terminato in 1’32"0. È molto strano e non ci sto capendo nulla. Vedremo. Proveremo a fare qualche modifica, perché dal quel che ho capito dobbiamo cambiare assetto con gomma morbida. Vedremo, ma al momento mi sento davvero giù".

Alla domanda a cosa dovesse fare per cercare di cambiare la situazione, Toprak ha risposto in modo inquietante. "Sto solo pensando a rilassarmi, perché anche il mio cervello si è fermato in questo momento, visto che non mi aspettavo una cosa del genere".