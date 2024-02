MotoGP | Test Sepang: Miller ha coperto oltre 1.000 km in 3 giorni

I test collettivi di Sepang hanno regalato tre giornate particolarmente impegnative ai piloti di MotoGP. Durante l'inverno i tecnici si sono letteralmente sbizzarriti a caccia di novità e la quantità di pezzi da provare era a dir poco impressionante per tutti i marchi.

Per dare un'idea di quanto si siano dati da fare tutti quanti, basta dire che c'è addirittura chi ha sfondato il muro dei 1.000 km. E' il caso di Jack Miller: l'australiano non si è mai messo in evidenza nella classifica, ma ha portato a termine tantissime prove comparative con il materiale portato in Malesia dalla KTM. Alla fine quindi ha totalizzato 188 tornate del tracciato malese, che convertiti in distanza vogliono dire la bellezza di 1.034 km.

I piloti della Casa austriaca sono stati particolarmente attivi, perché sono ben in tre nelle prime nove posizioni della classifica delle distanze coperte. Augusto Fernandez è terzo con 174 giri (957 km) e Brad Binder nono con 159 giri (874,5 km).

Tra le due RC16 di Miller e Fernandez si è infilato un Maverick Vinales particolarmente attivo, che ha messo insieme 179 giri, arrivando a sua volta a sfiorare la soglia dei 1.000 km. Guardando in casa Ducati, il pilota che si è dato più da fare è stato Marc Marquez che, nonostante i problemi tecnici che lo hanno limitato nella prima giornata, ha messo completato ben 173 giri (915,5 km) nel processo di adattamento alla Desmosedici GP.

Forti probabilmente del fatto di aver potuto sfruttare anche due giorni dello Shakedown grazie alle concessioni, risultano abbastanza in basso in questa classifica i piloti di Yamaha ed Honda. Nessuno dei titolari, infatti, figura nella top 10, anche se c'è il collaudatore della Casa di Iwata, il britannico Cal Crutchlow, che si è dato particolarmente da fare completando la bellezza di 165 giri per un ttotale di oltre 900 km.

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 2 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 3 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 4 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 5 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 6 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 7 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 8 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Ducati Team, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 9 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Ducati Team, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 10 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 11 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 12 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 13 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 14 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 15 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 16 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 17 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 18 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 20 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 22 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 23 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 24 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 25 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 26 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 27 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 28 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 29 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 30 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 31 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 32 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 33 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 34 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 35 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 36 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 37 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 38 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 39 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 40 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 41 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 42 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 43 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 44 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 45 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 46 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Team Aprilia Racing 47 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 48 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 49 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 50 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 51 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 52 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 53 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 54 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 55 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 56 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 57 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 58 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 59 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 60 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 61 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 62 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 63 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 64 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 65 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 66 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 67 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 68 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 69 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 70 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 71 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 72 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 73 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 74 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 75 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 76 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing, Frankie Carchedi 77 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 78 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 79 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 80 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 81 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 82 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 83 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 84 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 85 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 86 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 87 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 88 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 89 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 90 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 91 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 92 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Pramac Racing 93 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 94 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 95 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 96 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 97 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 98 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 99 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 100 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 101 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 102 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 103 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 104 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 105 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 106 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 107 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 108 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 109 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 110 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati stacca tutti grazie alle otto moto

Per quanto riguarda i costruttori, grazie alle sue otto moto in pista (l'infortunato Franco Morbidelli è stato sostituito dal collaudatore Michele Pirro), la Ducati è arrivata a completare la bellezza di 6836,5 km. Un dato che va quasi a raddoppiare i 3481,5 km messi insieme dall'Aprilia, che è stata però penalizzata dall'infortunio di Raul Fernandez, che ha completato solo 21 giri nella giornata inaugurale, prima che il suo posto venisse preso dal collaudatore Lorenzo Savadori.

Le KTM hanno girato più delle moto di Noale, arrivando a totalizzare 3707 km, ma rimanendo comunque molto lontane dalla Ducati. E questa differenza spiega in un certo senso la riduzione di gomme per i test privati che è stata imposta alla Casa di Borgo Panigale dal nuovo sistema di concessioni, visto che inevitabilmente questo sbilanciamento si ripropone anche nei weekend di gara.

Sotto ai 3.000 km invece entrambe le Case giapponesi, ma anche questo non deve stupire, visto che la Honda ha schierato solamente tre piloti, compreso il collaudatore Cal Crutchlow, mentre la Honda aveva a disposizione i quattro titolari, i due della HRC ed i due del Team LCR.

MotoGP | Test Sepang: i km completati dai piloti