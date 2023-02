MotoGP | Test Sepang, Giorno 2: alle 14 detta il ritmo Martin

Carica lettore audio

Non c'è stata troppa attività nella mattinata della seconda giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang. Nel corso della notte, infatti, la notte ha bagnato l'asfalto del tracciato malese e, nonostante splenda il sole, ci sono volute diverse ore prima che i piloti iniziassero a girare con una certa regolarità.

Attorno all'ora di pranzo, però, le condizioni dell'asfalto hanno iniziato ad essere piuttosto buone e questo ha permesso di cominciare ad avvicinare i riferimenti di ieri. Alle ore 14 locali, quindi a metà della sessione, davanti a tutti c'è ancora una volta una Ducati e si tratta di quella di Jorge Martin.

Il pilota del Prima Pramac Racing, a dire il vero, ha già ritoccato di un millesimo il tempo che aveva realizzato ieri, scendendo fino a 1'58"736. Alle sue spalle troviamo invece due piloti che hanno fatto un salto avanti deciso rispetto alla prima giornata, riuscendo entrambi ad abbattere per la prima volta il muro dell'1'59".

Si tratta di Miguel Oliveira, che conferma di non averci messo molto a trovare il feeling con l'Aprilia della RNF Racing, e di Pol Espargaro, che una volta salito sulla RC16 marchiata GasGas sembra aver ritrovato quelle sensazioni che sembrava aver smarrito in sella alla Honda nelle ulime due stagioni.

A seguire c'è aria di battaglia per il titolo, con Fabio Quartararo che a sua volta è sceso per la prima volta sotto all'1'59" in questo test con la sua Yamaha, confermando quindi le buone impressioni che aveva avuto ieri. Dietro di lui invece il campione del mondo Pecco Bagnaia apre la schiera di quelli che invece sono per ora rimasti sopra all'1'59" oggi con la sua Ducati.

Attenzione poi al passo avanti di Alex Rins, che ieri si era lamentato dei soli cinque giorni a disposizione per adattarsi alla Honda, ma stamani ha piazzato un 1'59"163 che lo ha posto in settima posizione, alle spalle della Ducati Mooney VR46 di Luca Marini. In ottava posizione c'è invece la KTM di Brad Binder, che stamani ha lavorato su una nuova soluzione aerodinamica nella parte bassa della carena della RC16, un condotto simile a quello utilizzato dalla Ducati nelle ultime due stagioni.

Bisogna scendere fino all'11° piazza, con un ritardo di sette decimi, per trovare invece Marc Marquez, che al momento con la sua Honda insegue anche la Yamaha di Franco Morbidelli e la Ducati di Marco Bezzecchi. Attardate anche le due Aprilia ufficiali, ma nel caso di Aleix Espargaro questo si spiega anche con una caduta senza conseguenze alla curva 12, avvenuta proprio nel migliore dei 10 giri completati fin qui. Solo 11 giri anche per Enea Bastianini, per ora nelle posizioni di rincalzo.

MotoGP 2023 | Test Sepang, Giorno 2: i tempi alle ore 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Jorge Martin Ducati 1'58”736 17 2 Miguel Oliveira Aprilia 1'58”839 27 3 Pol Espargaro GasGas 1'58”881 17 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'58”897 21 5 Pecco Bagnaia Ducati 1'59”067 15 6 Luca Marini Ducati 1'59”118 23 7 Alex Rins Honda 1'59”163 18 8 Brad Binder KTM 1'59”230 17 9 Franco Morbidelli Yamaha 1'59”289 14 10 Marco Bezzecchi Ducati 1'59”361 25 11 Marc Marquez Honda 1''59”450 16 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59”502 18 13 Johann Zarco Ducati 1'59”503 17 14 Joan Mir Honda 1'59”632 14 15 Alex Marquez Ducati 1'59”747 11 16 Jack Miller KTM 1'59”859 28 17 Aleix Espargaro Aprilia 2'00”017 19 18 Maverick Vinales Aprilia 2'00”141 18 19 Takaaki Nakagami Honda 2'00”291 15 20 Cal Crutchlow Yamaha 2'00”354 23 21 Enea Bastianini Ducati 2'00”548 11 22 Raul Fernandez Aprilia 2'00”627 15 23 Augusto Fernandez GasGas 2'00”957 8