MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: tripletta Ducati a metà giornata

Se durante lo Shakedown c'erano voluti ben tre giorni per cominciare a vedere dei tempi degni di nota, bisogna dire che la prima giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang è partita subito forte, portando l'asticella a poco più di un secondo dal record assoluto della pista malese.

La Ducati ha ricordato a tutti che c'è un motivo se ha dominato la passata stagione, perché alle ore 14 locali, quindi a metà della sessione, davanti a tutti ci sono tre Desmosedici GP in versione 2023. Il più veloce è proprio il detentore del primato della pista, ovvero Jorge Martin, che ha staccato un crono di 1'58"737.

Non sono lontani però i due piloti ufficiali della Casa di Borgo Panigale, perché il campione del mondo Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini lo seguono distanziati rispettivamente di 120 e di 249 millesimi, e sono quindi gli unici ad aver infranto il muro dell'1'59" oltre allo spagnolo del Prima Pramac Racing.

Sono partite con il piede giusto però anche le Aprilia. Evidentemente il lavoro di "sgrossatura" fatto dal collaudatore Lorenzo Savadori nei giorni scorsi ha dato i suoi frutti, perché Maverick Vinales ed Aleix Espargaro occupano la quarta e la quinta posizione, staccati di circa mezzo secondo con le loro RS-GP.

In sesta posizione c'è un altro dei piloti più attesi, ovvero Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo ha finalmente recuperato quasi al 100% dal suo infortunio al braccio destro ed ora tocca alla Honda dargli una moto all'altezza. Non si può dire che non le stia provando tutte, visto che nel box del pilota di Cervera ci sono ben quattro RC213V diverse e Marc per ora ha ripagato con un 1'59"424. Più staccato invece il nuovo arrivato Joan Mir, 14°, che ha disposizione invece due sole moto.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo altre tre Ducati, questa volta in versione 2022, con Luca Marini che precede il tandem del Gresini Racing composto dal nuovo arrivato Alex Marquez e da Fabio Di Giannantonio. La top 10 poi si completa con la GasGas di Augusto Fernandez, che quindi sembra aver sfruttato al meglio la possibilità di scendere in pista nello Shakedown, essendo l'unico rookie della stagione. Se si considera anche l'11° tempo di Marco Bezzecchi, sono quindi sette le Rosse nelle primissime posizioni, a riprova del grande stato di forma del marchio bolognese.

Per il momento invece sembrano piuttosto distanti le Yamaha: ricordando che quest'anno le M1 saranno solamente due, la migliore per ora occupa la 15° piazza con Franco Morbidelli, ad oltre 1"3. Il vice-campione del mondo Fabio Quartararo è invece più lento di un paio di decimi e si ritrova addirittura 18° e questa mattina ha provato la nuova aerodinamica. Poco più avanti le KTM, con Brad Binder che ha portato la RC16 in 12° posizione, pure lui staccato di 1"3. Da segnalare anche una caduta senza conseguenze di Pol Espargaro alla curva 12.

Ora bisognerà vedere come procederà la giornata, perché poco dopo le 14 locali la pioggia ha iniziato a cadere sulla pista e in questo momento infatti le moto sono tutte ferme ai box.

MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: i tempi alle ore 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Jorge Martin Ducati 1'58”737 40 2 Pecco Bagnaia Ducati 1'58”857 30 3 Enea Bastianini Ducati 1'58”986 35 4 Maverick Vinales Aprilia 1'59”305 39 5 Aleix Espargaro Aprilia 1'59”324 30 6 Marc Marquez Honda 1'59”424 38 7 Luca Marini Ducati 1'59”496 28 8 Alex Marquez Ducati 1'59”569 33 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 2'00”013 30 10 Augusto Fernandez GasGas 2'00”027 37 11 Marco Bezzecchi Ducati 2'00”068 34 12 Brad Binder KTM 2'00”085 35 13 Miguel Oliveira Aprilia 2'00”089 30 14 Joan Mir Honda 2'00”106 41 15 Franco Morbidelli Yamaha 2'00”135 40 16 Pol Espargaro GasGas 2'00”154 32 17 Jack Miller KTM 2'00”220 30 18 Fabio Quartararo Yamaha 2'00”255 39 19 Johann Zarco Ducati 2'00”303 33 20 Raul Fernandez Aprilia 2'00”319 36 21 Alex Rins Honda 2'01'049” 41 22 Takaaki Nakagami Honda 2'01”204 33 23 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2'01”892 38 24 Stefan Bradl Honda 2'03”501 3