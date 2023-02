MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: Bezzecchi svetta nel dominio Ducati

Carica lettore audio

Le moto italiane hanno letteralmente dominato la prima giornata dei test collettivi della MotoGP 2023, sul circuito di Sepang. Se si va a scorrere la classifica, infatti, nelle prime nove posizioni si trovano solamente delle Ducati e delle Aprilia, con le Case giapponesi che hanno incominciato l'anno nuovo come hanno finito lo scorso: all'inseguimento.

Nonostante qualche leggera goccia di pioggia caduta poco dopo le 14 locali, sul tracciato malese è tornato a splendere il sole nel pomeriggio e questo ha permesso a diversi piloti di migliorare le proprie prestazioni. Tra questi c'è anche Marco Bezzecchi, che ha issato davanti a tutti la sua Ducati GP22 griffata Mooney VR46 con un crono di 1'58"470, chiudendo quindi a circa sette decimi dal record della pista nonostante sia incappato anche in una scivolata.

Nel finale ha fatto un bel balzo in avanti anche Maverick Vinales, secondo a 130 millesimi, che si è detto soddisfatto dell'evoluzione compiuta dall'Aprilia RS-GP, avendola trovata più leggera e quindi più predisposta a girare rispetto all'antenata della passata stagione.

A seguire c'è il terzetto che aveva dominato la mattinata, anche se ha cambiato il proprio ordine. La terza posizione è occupata dal nuovo arrivato nel team ufficiale Ducati, Enea Bastianini, accreditato di un tempo di 1'58"732 con cui si è infilato davanti a Jorge Martin ed alla Desmosedici GP23 del Prima Pramac Racing per appena 5 millesimi. Quinto tempo per il campione del mondo Pecco Bagnaia, che come il compagno di squadra ha fatto prove comparative con la nuova aerodinamica Ducati, ma soprattutto ha sfoggiato il numero 1 sul cupolino per la prima volta.

In sesta posizione c'è l'altra Aprilia di Aleix Espargaro, con il pilota di Granollers parso meno entusiasta delle novità arrivate da Noale, pur prendendosi un po' di tempo per valutarle con più calma. Lo spagnolo ha chiuso a 471 millesimi dalla vetta, precedendo le altre tre Ducati di Johann Zarco, ultimo ad infrangere il muro dell'1'59", Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Quest'ultimo, che paga 566 millesimi, sembra effettivamente essersi adattato molto rapidamente alla Rossa del Gresini Racing, che però ha anche accusato qualche problema tecnico che lo ha rallentato.

Bisogna scendere fino al decimo posto, dunque, per trovare la prima delle moto giapponesi, che è la Yamaha di Franco Morbidelli. Il pilota italiano ha girato in 1'59"118 ed ha preceduto di oltre tre decimi il vice-campione del mondo Fabio Quartararo, che quindi è a poco meno di un secondo. Tra le altre cose, nella pitlane si inizia a vociferare di dubbi legati alla regolarità della nuova configurazione aerodinamica della M1, quella portata al debutto da Cal Crutchlow nello Shakedown che oggi è stata provata da entrambi i piloti.

Nel box Honda c'era davvero tantissima carne al fuoco, con Marc Marquez che disponeva addirittura di quattro versioni differenti della RC213V. L'otto volte campione del mondo, finalmente recuperato dal problema al braccio destro, si è dato da fare con ben 58 giri completati, ma è staccato di quasi un secondo. Con tanto materiale da provare, però, è più importante dare i feedback giusti agli ingegneri che avere risposte dal cronometro.

Più attardati i due nuovi arrivati tra i ranghi del marchio giapponese, Joan Mir ed Alex Rins, che hanno chiuso rispettivamente in 17° ed in 18° posizione, realizzando delle prestazioni molto simili. Davanti a loro, oltre alla Ducati di Luca Marini ed alle due Aprilia RNF di Miguel Oliveira (autore di una scivolata) e Raul Fernandez, c'è anche la KTM di Jack Miller. Ed è innegabile che le aspettative fossero un po' più alte per la Casa di Mattighofen, che si ritrova a 1"3 dalla vetta. L'australiano oggi comunque si è dato parecchio da fare con la nuova aerodinamica.

Sono finiti a terra, fortunatamente senza conseguenze, entrambi i piloti della GasGas, il rookie Augusto Fernandez ed il rientrante Pol Espargaro, che a loro volta si sono ritrovati piuttosto attardati con le loro RC16 in 19° ed in 20° posizione.

MotoGP 2023 | Test Sepang, Giorno 1: la classifica finale

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Marco Bezzecchi Ducati 1'58”470 55 2 Maverick Vinales Aprilia 1'58”600 67 3 Enea Bastianini Ducati 1'58”732 54 4 Jorge Martin Ducati 1'58”737 67 5 Pecco Bagnaia Ducati 1'58”857 58 6 Aleix Espargaro Aprilia 1'58”941 49 7 Johann Zarco Ducati 1'58”966 56 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59”021 47 9 Alex Marquez Ducati 1'59”036 53 10 Franco Morbidelli Yamaha 1'59”118 59 11 Fabio Quartararo Yamaha 1'59”422 58 12 Marc Marquez Honda 1'59”424 58 13 Luca Marini Ducati 1'59”469 50 14 Miguel Oliveira Aprilia 1'59”730 50 15 Raul Fernandez Aprilia 1'59”813 54 16 Jack Miller KTM 1'59”826 53 17 Joan Mir Honda 1'59”832 53 18 Alex Rins Honda 1'59”963 66 19 Augusto Fernandez GasGas 2'00”027 58 20 Pol Espargaro GasGas 2'00”078 58 21 Brad Binder KTM 2'00”085 60 22 Takaaki Nakagami Honda 2'01”204 49 23 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2'01”239 58 24 Stefan Bradl Honda 2'03”501 3