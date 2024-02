MotoGP | Test Sepang, Day 3: Bagnaia polverizza il record alle 14

Le Ducati stanno letteralmente terrorizzando la concorrenza nei test collettivi di Sepang della MotoGP. Quando siamo arrivati alla metà della giornata conclusiva, quindi quando in Malesia sono scoccate le ore 14, le nuove Desmosedici GP24 infatti monopolizzano le prime tre posizioni ed hanno scavato un solco importante nei confronti dei rivali.

Ieri Pecco Bagnaia aveva promesso fuochi d'artificio per il suo time attack e così è stato: il campione del mondo è stato il primo nella storia del tracciato malese ad infrangere il muro dell'1'57" e lo ha fatto con un clamoroso 1'56"682, un tempo inferiore di circa otto decimi alla pole position che lui stesso aveva realizzato nel 2023. Segno che il feeling con la nuova creatura di Borgo Panigale sembra essere già a livelli importanti.

Nella sua scia, come detto, ci sono però le altre due GP24, con Jorge Martin secondo in 1'56"854 ed Enea Bastianini terzo in 1'56"915. Se i due piloti del team ufficiale hanno già scelto con decisione la nuova aerodinamica, il madrileno del Prima Pramac Racing oggi deve portare avanti delle prove comparative per essere sicuro del pacchetto da omologare in Qatar.

Come se non bastasse, c'è un'altra moto che è scesa sotto all'1'57" e si tratta di un'altra Ducati. In questo caso è la migliore delle GP23, ovvero quella con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez. Nel box della squadra faentina però possono sorridere per un altro motivo, perché sembra essere improvvisamente esploso il feeling tra la GP23 e Marc Marquez, con l'otto volte campione del mondo che si è inserito in sesta posizione, ma soprattutto ha tolto circa nove decimi al suo tempo di ieri scenendo fino a 1'57"270.

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 2 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 3 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 4 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 5 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 6 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 7 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 8 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Ducati Team, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 9 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Ducati Team, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 10 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 11 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 12 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 13 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 14 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 15 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 16 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 17 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 18 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 20 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 22 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 23 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 24 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 25 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 26 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 27 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 28 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 29 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 30 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 31 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 32 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 33 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 34 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 35 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 36 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 37 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 38 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 39 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 40 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 41 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 42 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 43 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 44 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 45 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 46 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Team Aprilia Racing 47 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 48 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 49 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 50 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 51 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 52 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 53 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 54 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 55 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 56 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 57 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 58 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 59 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 60 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 61 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 62 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 63 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 64 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 65 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 66 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 67 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 68 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 69 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 70 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 71 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 72 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 73 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team 74 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 75 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 76 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing, Frankie Carchedi 77 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 78 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 79 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 80 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 81 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 82 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 83 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 84 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 85 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 86 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 87 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 88 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 89 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 90 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 91 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 92 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Pramac Racing 93 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 94 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 95 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team 96 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing 97 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 98 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 99 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 100 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 101 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse 102 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 103 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 104 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing 105 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 106 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing 107 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 108 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing 109 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 110 - 110 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L'unico "intruso" nelle prime sei posizioni è quindi Aleix Espargaro, autore di un 1'57"091 con la sua Aprilia. Il pilota di Granollers ha il codone con il diffusore in stile F1 su entrambe le sue RS-GP, mentre Maverick Vinales, che è 12°, sta portando avanti delle comparative con quello standard.

Il contingente Ducati si allarga a sei moto nelle prime sette posizioni con la GP23 di Fabio Di Giannantonio, scivolato alla curva 9 senza particolari conseguenze. Bene poi anche Pedro Acosta, che lo segue in ottava posizione e con il suo 1'57"365 ha fatto segnare il suo best della tre giorni. Il rookie della GasGas Tech3, dunque, prosegue la sua progressione e anche oggi è a meno di sette decimi dal tempone di Bagnaia. Ma non solo, perché fin qui è il migliore dei piloti KTM, visto che Brad Binder, impegnato in una lunga serie di prove comparative con il materiale aerodinamico della RC16, per ora non ha migliorato il tempo di ieri ed è decimo.

Le moto giapponesi restano quindi a ridosso della top 10. Come ieri è Joan Mir per ora il migliore tra i piloti Honda, con la sua RC213V che occupa la nona piazza in 1'57"374, con Luca Marini che è decisamente più attardato con il suo 1'58"026 che vale la 18° piazza. Poco più indietro del campione del mondo 2020 c'è il suo successore Fabio Quartararo, 11° con la Yamaha, che a sua volta si è migliorato parecchio rispetto a ieri con un 1'57"525 che però lo tiene a quasi nove decimi dalla vetta. I tempi comunque oggi sono veramente impressionanti, con la bellezza di 16 piloti che sono scesi sotto all'1'58".

MotoGP | Test Sepang, Day 2: i tempi alle ore 14 locali