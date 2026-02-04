MotoGP | Test Sepang, Day 2: Honda e Mir al top prima della pioggia, stop per le Yamaha

La seconda giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP si è conclusa all'insegna di Joan Mir e della Honda, anche se va detto che stavolta ci ha messo lo zampino anche la pioggia, arrivata poco prima delle 17 locali, che di fatto ha chiuso anticipatamente i lavori in una sessione pomeridiana che aveva già visto l'azione in pista ridotta al minimo a causa del caldo asfissiante.

Una giornata che era già stata segnata anche dall'assenza precauzionale delle Yamaha. Sulla carta, oggi sarebbe dovuto mancare solamente Fabio Quartararo, rientrato in Europa dopo aver rimediato la frattura del dito medio della mano destra in una caduta alla curva 5 nella giornata di ieri. Il guaio è che, in un altro momento, la M1 del francese aveva accusato un problema al nuovo motore V4, quindi i tecnici di Iwata hanno deciso di non mandare in pista neanche le altre moto finché non avranno risposte in questo senso. Dunque, sono solo 17 i piloti che hanno girato oggi.

Questo però non toglie molto alla grande prestazione che è stato in grado di sfoderare Mir, a conferma del grande passo avanti che sembra aver fatto la Honda nel corso dell'inverno. Il maiorchino ha infatti realizzato un crono di 1'56"874 che, seppur lontano di circa mezzo secondo dal record della pista, è migliore rispetto alla pole dello scorso anno e lo è di ben sei decimi rispetto al tempo che lo stesso Mir aveva fatto registrare in Q2 lo scorso novembre. E parliamo di un weekend nel quale il campione del mondo 2020 era salito sul gradino più basso del podio.

Oltre a Mir, l'unico ad essere riuscito ad infrangere la barriera dell'1'57" è stato Franco Morbidelli, che ha chiuso con un 1'56"983. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 sembra essersi adattato rapidamente quindi alla sua nuova Ducati, che nei giorni scorsi aveva descritto come una sorta di ibrido tra la GP25 e la GP24.

In terza posizione c'è la prima delle GP26 invece, che è quella di un Fabio Di Giannantonio che questa mattina ha portato avanti degli esperimenti di aerodinamica. Il pilota romano è rimasto di poco al di sopra dell'1'57" con il suo 1'57"049. Sono più attardati invece i due piloti factory, con Pecco Bagnaia che occupa l'ottava posizione in 1'57"302 e Marc Marquez che è invece addirittura 15° in 1'58"386. Il campione del mondo oggi ha provato di nuovo l'aerodinamica "ibrida", con il nuovo pacchetto e le ali sul cupolino della GP25.

E' stata una giornata decisamente più travagliata per suo fratello Alex che, pur avendogli chiuso davanti con il 12° tempo, ha dovuto fare i conti con una caduta ad alta velocità alla curva 5, nella quale ha letteralmente distrutto la sua GP26 del Gresini Racing, fortunatamente senza riportare conseguenze dal punto di vista fisico.

Tornando a scorrere la classifica, in quarta ed in quinta posizione troviamo le due KTM di Pedro Acosta e di Maverick Vinales. Positivo il lavoro per lo "Squalo di Mazarron", che si è concentrato nuovamente sull'aerodinamica, provando il cupolino più stretto che aveva portato al debutto il collaudatore Pol Espargaro nello Shakedown, proseguendo anche con il nuovo codone ed introducendo delle nuove seat wing. Una soluzione che sembra aver dato riscontri positivi, visto il suo 1'57"116, con il quale ha preceduto di appena 10 millesimi il connazionale del Team Tech3.

Restando nell'ambito della Casa austriaca, oggi anche Enea Bastianini si è dato da fare con un nuovo pacchetto aerodinamico, riconoscibile per le carene completamente nere. Il riminese alla fine ha chiuso decimo in 1'57"550. Più attardato invece Brad Binder, che non è andato oltre il 13° tempo in 1'57"753.

Passiamo ora all'Aprilia, che oggi ha portato al debutto un nuovo pacchetto aerodinamico per il codone, che apre un concetto nuovo rispetto a tutta la concorrenza con un'enorme quantità di pinne spuntate sulla RS-GP26. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il sesto tempo, scendendo fino a 1'57"141, crono decisamente migliore di quello che aveva messo a referto ieri. Rispetto alla prima giornata però hanno fatto un passo avanti notevole anche i due piloti del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez che è subito nella scia del riminese ed Ai Ogura che invece occupa la nona piazza.

Volendo, si potrebbe fare il discorso opposto invece per gli altri piloti della Honda. Se Mir ha fatto la differenza, Luca Marini e Johann Zarco sono invece rimasti lontani dalle posizioni di vertice. Il marchigiano ha chiuso con l'11° tempo, staccato di 691 millesimi dal compagno di box. Il francese invece è addirittura 14° a 1"4. Chiude il gruppo il rookie Diogo Moreira, che si ritrova addirittura alle spalle del collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori. Il campione del mondo della Moto2 però ha sfruttato l'arrivo della pioggia per iniziare a prendere le misure al bagnato con la MotoGP.

Pos. Pilota team Tempo / gap giri 1 J. Mir Honda HRC 1:56.874 34 2 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.109 41 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.175 38 4 P. Acosta KTM Factory Racing +0.242 35 5 M. Viñales KTM Tech3 +0.252 50 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.267 39 7 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.400 28 8 P. Bagnaia Ducati Team +0.428 25 9 A. Ogura Trackhouse MotoGP +0.502 41 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0.676 27 11 L. Marini Honda HRC +0.691 28 12 A. Márquez Gresini Racing +0.790 27 13 B. Binder KTM Factory Racing +0.879 32 14 J. Zarco Honda LCR +1.472 30 15 M. Márquez Ducati Team +1.512 30 16 L. Savadori Aprilia Racing +1.692 36 17 D. Moreira LCR Team +1.697 31