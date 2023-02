MotoGP | Test pre-stagionali 2023: tutto quello che c'è da sapere

Come negli ultimi anni, ci saranno solo due test pre-campionato prima dell'inizio della stagione 2023 della MotoGP: uno in Malesia, dal 10 al 12 febbraio, e l'altro in Portogallo l'11 e 12 marzo.

Come accade dal 2021, sono consentiti solo cinque giorni di prove pre-stagionali prima della gara inaugurale.

Il test di Sepang di febbraio segnerà la prima volta che l'intera griglia di MotoGP si riunirà dopo quello di un solo giorno disputato a novembre a Valencia.

Team Pilota 1

Pilota 2 Test rider Yamaha Fabio Quartararo Franco Morbidelli Cal Crutchlow Honda Marc Marquez Joan Mir Stefan Bradl Ducati Francesco Bagnaia Enea Bastianini Michele Pirro KTM Brad Binder Jack Miller Dani Pedrosa/Jonas Folger Aprilia Aleix Espargaro Maverick Vinales Lorenzo Savadori Ducati Pramac Jorge Martin Johann Zarco Ducati Gresini Alex Marquez Fabio Di Giannantonio GasGas Tech3 Pol Espargaro Augusto Fernandez Ducati VR46 Luca Marini Marco Bezzecchi Honda LCR Alex Rins Takaaki Nakagami Aprilia RNF Miguel Oliveira Raul Fernandez

A differenza di quanto accade nei test pre-stagionali di Formula 1, entrambi i piloti di ciascuna squadra, e se necessario anche i collaudatori, scenderanno in pista contemporaneamente anziché condividere il loro prototipo.

Anzi, i piloti avranno a disposizione più moto durante il test, in maniera tale da poter provare più aggiornamenti possibile.

Il pilota della GasGas Tech3, Augusto Fernandez, ha già avuto modo di scendere in pista durante lo Shakedown dei giorni scorsi a Sepang. Questo perché il campione del mondo in carica della Moto2 è l'unico esordiente sulla griglia 2023 e quel test era riservato a rookie e collaudatori.

Il più veloce in questa occasione è stato il collaudatore della Ducati, l'italiano Michele Pirro, unico ad infrangere la barriera dei due minuti, anche se va detto che alcune moto, per esempio la KTM di Dani Pedrosa, non erano dotate di transponder trattandosi di test non ufficiali.

Dove si svolgeranno i test pre-stagionali della MotoGP 2023?

Quest'anno sono previsti due test, divisi tra loro da un mese, in vista della stagione 2023 che inizierà il 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo.

Il primo test ufficiale di tre giorni si svolgerà a Sepang, sede del Gran Premio della Malesia, da venerdì 10 a domenica 12 febbraio.

Seguirà un test di due giorni a Portimao, da sabato 11 a domenica 12 marzo, con la stagione che prenderà il via due settimane più tardi sulla stessa pista.

Nel 2023 ci sarà anche una giornata di test in stagione, che si svolgerà dopo il Gran Premio di San Marino a settembre, il lunedì successivo alla gara di Misano. Inoltre, ci sarà una giornata di prove anche il martedì seguente alla gara conclusiva del campionato a Valencia, nel mese di novembre.

Quali sono le novità della MotoGP 2023?

Il regolamento tecnico rimane in gran parte stabile per il 2023, con il cambiamento più rilevante in questo senso che consiste nel divieto di utizzare l'abbassatore anteriore anche quando la moto è in movimento.

Un'altra modifica che avrà un impatto maggiore sulle gare di quest'anno è l'applicazione di una pressione minima per gli pneumatici anteriori. Questo valore era già stato monitorato nel 2022, ma c'era una sorta di zona grigia nel regolamento che ha fatto sì che in alcuni casi alcune squadre operassero al di fuori di questo limite.

Dal punto di vista sportivo invece la novità più importante è l'introduzione delle Sprint Race, che però non saranno sperimentate durante i test pre-stagionali.

A cosa bisogna prestare attenzione nei test pre-stagionali?

Sono due i punti di discussione che probabilmente domineranno i test pre-stagionali del 2023.

Il primo riguarda la Yamaha ed il suo nuovo motore. La velocità massima è stata un problema per la Casa di Iwata negli ultimi anni e tutti i suoi piloti hanno chiesto al marchio di realizzare un propulsore più potente.

L'azienda ha lavorato con l'ex motorista di Formula 1 Luca Marmorini per migliorare il suo motore, anche se l'ultima evoluzione apparentemente non ha offerto i vantaggi sperati dalla Yamaha in occasione del test di Valencia dello scorso novembre.

Tuttavia, i dati relativi alle velocità massime raccolti nello Shakedown di Sepang hanno mostrato un discreto passo avanti per la M1, anche se il collaudatore Cal Crutchlow ha insistito sul fatto che non si possa fare troppo affidamento su questo valore, visto che i sensori sono posizionati già in fase di staccata.

Il secondo elemento chiave dei test saranno i progressi compiuti o meno dalla Honda con la sua moto. Dopo la seconda stagione senza vittorie in tre anni nel 2022, la Casa giapponese ha molto lavoro da fare per risollevarsi dall'ultimo posto nella classifica costruttori.

E' un anno chiave per la Honda, dato che Marc Marquez, il suo bene più prezioso, ha dichiarato a Motorsport.com lo scorso novembre di essere aperto a valutare altre opzioni per il suo futuro se la Honda non riuscirà a costruirgli una moto in grado di puntare alla vittoria del Mondiale.

Sebbene Marquez abbia un contratto fino alla fine del 2024, un accordo per il 2025 ed oltre sarà probabilmente trattato con largo anticipo. Pertanto, la Honda deve cambiare rapidamente le cose per sperare di trattenere Marc.

Come posso seguire i test della MotoGP 2023?

Non è prevista una copertura in diretta dei test pre-stagionali della MotoGP, anche se il video pass di Dorna Sports offrirà aggiornamenti video costanti, oltre ad una trasmissione in diretta alla conclusione di ogni giornata.

Anche Motorsport.com vi offrirà tutte le notizie principali sia sulla tre giorni in Malesia che sul test successivo in Portogallo.