MotoGP | Test Portimao, Giorno 2: Bagnaia 0"6 sotto al record a metà sessione

Si è alzata decisamente l'asticella nelle due ore che hanno portato verso la metà la giornata conclusiva dei test collettivi di MotoGP a Portimao. Al termine della quarta ora, infatti, sono ben sei i piloti che sono riusciti ad infrangere il precedente primato del tracciato appartenente a Pecco Bagnaia.

Neanche a dirlo, il detentore del nuovo record ufficioso è il campione del mondo in carica, che ha letteralmente polverizzato il crono con cui Alex Marquez comandava due ore fa: il pilota ufficiale della Ducati è sceso fino a 1'38"154, battendo di oltre sei decimi la prestazione che aveva ottenuto ieri.

A conferma del grande potenziale della Desmosedici GP23, le due moto griffate Pramac Racing si sono portate in seconda posizione con Johann Zarco ed in quarta con Jorge Martin, staccate rispettivamente di 191 e di 280 millesimi. Tra le altre cose, queste performance sottolineano che la nuova Rossa va a meraviglia sia con la carena standard usata da Bagnaia che con quella con il gradino, montata invece dai due portacolori della squadra satellite.

Dopo essere stato il più veloce fino ad un paio d'ore fa, anche Alex Marquez si è migliorato fino ad un 1'38"402 che gli vale la terza posizione. Nel frattempo però il portacolori del Gresini Racing è anche incappato in una scivolata, dalla quale si è fortunatamente rialzato seconda conseguenze, come certificato dal fatto che ha già fatto ritorno in pista per abbassare il suo crono.

Se a comandare è un poker di Ducati, a seguire troviamo quattro Aprilia e anche due di queste sono scese sotto al precedente record della pista: Miguel Oliveira ha girato in 1'38"584 con la RS-GP 2022 della RNF Racing, precedendo di appena 94 millesimi la moto ufficiale di Maverick Vinales, tornato nelle parti alte della classifica. Settimo ed ottavo invece ci sono Aleix Espargaro e Raul Fernandez, ancora entrambi accreditati delle performance che avevano messo a referto in precedenza.

La top 10 tutta di moto italiane si completa con le due Ducati di Enea Bastianini e Luca Marini, mentre è passato di mano lo scettro di migliore degli altri: a tenerlo ora è Joan Mir, anche se per il pilota della Honda non c'è certamente da fare i salti di gioia per un 11° tempo. Anche perché per ora non riesce ancora ad infrangere il muro dell'1'39" seppur per 4 millesimi. Così come Fabio Quartararo, che lo segue di appena 45 millesimi con la sua Yamaha pur essendosi migliorato di un paio di decimi.

Bisogna scendere addirittura fino al 17° posto per trovare Marc Marquez: l'otto volte campione del mondo ha accusato un problema tecnico sulla sua RC213V e non è più riuscito ad abbassare il suo 1'39"552, quindi si ritrova dietro anche ad Alex Rins del Team LCR, che è 14°. Anzi, è il peggiore tra i portacolori della Casa giapponese, perché ora davanti a lui c'è anche Takaaki Nakagami. Restano in coda al gruppo poi le due KTM, sempre staccate di poco meno di due secondi. Discorso che purtroppo vale anche per Franco Morbidelli, 19° a 1"7 con la sua Yamaha.

MotoGP | Test Portimao, Giorno 2: i tempi alle ore 13:30 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Pecco Bagnaia Ducati 1'38”154 45 2 Johann Zarco Ducati 1'38”345 35 3 Alex Marquez Ducati 1'38”402 48 4 Jorge Martin Ducati 1'38”434 41 5 Miguel Oliveira Aprilia 1'38”584 36 6 Maverick Vinales Aprilia 1'38”678 33 7 Aleix Espargaro Aprilia 1'38”850 24 8 Raul Fernandez Aprilia 1'38”854 39 9 Enea Bastianini Ducati 1'38”889 38 10 Luca Marini Ducati 1'38”893 31 11 Joan Mir Honda 1'39”004 38 12 Fabio Quartararo Yamaha 1'39”049 45 13 Marco Bezzecchi Ducati 1'39”063 40 14 Alex Rins Honda 1'39”158 49 15 Takaaki Nakagami Honda 1'39”309 33 16 Pol Espargaro GasGas 1'39”526 35 17 Marc Marquez Honda 1'39”552 31 18 Augusto Fernandez GasGas 1'39”667 43 19 Franco Morbidelli Yamaha 1'39”913 39 20 Brad Binder KTM 1'40”029 27 21 Jack Miller KTM 1'40”079 36 22 Michele Pirro Ducati 1'40”615 33